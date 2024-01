No Doubt: Reunion auf dem Coachella Festival

Der Festival-Gig in Kalifornien wird ihr erster Auftritt seit neun Jahren sein.

No Doubt werden beim diesjährigen Coachella Festival auftreten. Es wird das erste Konzert der US-amerikanischen Band seit neun Jahren sein. Zuletzt hatten Gwen Stefani, Tom Dumont, Adrian Young und Tony Kanal 2015 gemeinsam auf der Bühne gestanden. Auch das aktuellste Album PUSH AND SHOVE liegt bereits einige Jahre zurück – es erschien 2012.

No Doubt statt The Rolling Stones

Im Vorfeld war ein Coachella-Auftritt der Rolling Stones diskutiert worden – die Rockband veröffentlichte Ende 2023 nach achtzehnjähriger Albumpause HACKNEY DIAMONDS. Doch aus dem von vielen Fans erhofften Gig wurde nichts. Stattdessen gibt es die Reunion von No Doubt, die 1996 mit „Don’t Speak“ ihren größten Hit hatten. Der Wochentag, an dem die Pop-Ska-Gruppe beim Festival spielen wird, ist noch nicht bekannt. Auch 2023 gab es auf dem Coachella ein großes Comeback: blink-182 traten wieder mit Ursprungsgitarrist und -sänger Tom DeLonge auf.

Das Coachella Valley Music And Arts Festival findet an zwei Wochenenden im April in Indio im Coachella Valley, Kalifornien, mit identischem Line-up statt und ist eines der größten Musikfestivals der Welt. Als Headliner der diesjährigen Ausgabe sind bereits Lana Del Rey, Tyler, The Creator und Doja Cat angekündigt.

Hier zur Einstimmung „Don’t Speak“: