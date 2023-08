Noel Gallagher über Bono: „Ich liebe ihn verdammt noch mal“

Trotzdem neckt er seinen Kumpel gerne mal und gibt sogar mit Springsteen-Selfie an.

Noel Gallagher liebt es ja nach seiner Meinung gefragt zu werden. Und nun durfte er sich in einem Interview zu seiner Freundschaft mit Bono äußern – natürlich hielt er mit seiner Meinung zum U2-Sänger nicht hinterm Berg. „Er bekommt eine Menge Kritik, aber ich liebe ihn verdammt noch mal“, sagt das ehemalige Oasis-Bandmitglied über seinen langjährigen Kumpel. Doch so ganz ohne Necken ging es dann doch nicht im Gespräch …

Gallagher erinnerte sich im Interview mit „Shuffle“ an ein zufälliges Treffen mit Bruce Springsteen auf Ibiza. Die Urlaubsbegegnung endete in einem Nachmittag, den die beiden gemeinsam verbrachten und sich dazu entschlossen, Bono neidisch zu machen, in dem sie teilten, was für eine gute Zeit sie gerade hätten: „Wir saßen an diesem langen Tisch, hatten ein paar Flaschen Wein getrunken und überall war Essen, und wir machten ein Selfie miteinander, und [Springsteen] sagte: ‚Sollen wir Bonos Tag ruinieren?‘ Und wir schickten ihm ein Selfie von uns“. Das Foto brachte die gewünschte Wirkung mit sich und Bono ärgerte sich über seine Abwesenheit, wie seine Frau später wiederum Gallagher erzählte. Ein Umstand, der Noel Gallagher tatsächlich ein bisschen amüsierte.

Noel Gallagher beschrieb Bono außerdem im Gespräch als „einen seiner engsten Freunde“ und erinnerte sich gerne an die Zeit zurück, als er mit U2 auf Tour war: „Ich war mit ihm auf Tournee, und weißt du, was das Erstaunliche an U2 ist? Wenn eine Band ein solches Niveau erreicht, wird normalerweise der gesamte Betrieb von Amerikanern geleitet. Bei U2 sind es ausschließlich Iren, und zwar alle. Es sind etwa 300 Iren auf der Tournee, das ist unfassbar“.

Am 30. August spielt Noel Gallagher zusammen mit seiner Band High Flying Birds im britischen Hull, bevor sie dann am 1. September als Headliner auf dem Rock N Roll Circus in Sheffield auftreten.