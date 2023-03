„Klingt wie The Cure“: Noel Gallagher teilt Preview von „Pretty Boy”-Remix

Noel Gallagher teilte am heutigen Dienstag (07. März) einen Teaser des neuen Robert-Smith-Remixes zu seinem Song „Pretty Boy“. Der Sänger hat bereits angekündigt, dass der neue Remix „genau wie The Cure“ klingen wird. Die Originalversion mit John Marr wurde im Oktober 2022 veröffentlicht und wird Teil von Gallaghers nächstem High-Flying-Birds-Album COUNCIL SKIES sein – das Album erscheint am 02. Juni. Gallagher teilte auf Instagram ein Video des Remixausschnitts.

Wann der Remix in voller Länge veröffentlicht wird, ist bisher unklar. Anfang des Jahres sprach Gallagher bereits über die Produktion des neuen Tracks: „Beim Schreiben von „Pretty Boy“ erinnerte es mich an das goldene Zeitalter von The Cure. Und es war eine dieser verrückten Ideen, die man mitten in der Nacht hat, und ich dachte, ‚Ich frage mich, ob Robert Smith Teil davon sein möchte.‘“ Später ließ Gallagher Smith den Song zukommen und war positiv überrascht, als dieser einem Remix zustimmte.

Gallagher tritt dieses Jahr bei mehreren UK-Konzerten auf. Deutschlandtermine sind bisher nicht bekannt.