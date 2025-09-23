Nova Rock 2026: The Cure, Iron Maiden & Volbeat mit dabei

von 
The Cures Robert Smith

The Cures Robert Smith  |  Nova Rock 2026 holt Iron Maiden, Volbeat und The Cure nach Österreich

Foto: WireImage. Rick Kern. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Erfahrt hier, wann welche Band live beim Open Air zu sehen sein wird.

Neuzugänge für das Nova Rock Festival: Nach The Offspring und Bring Me The Horizon dürfen sich Festivalfans vom 11. bis 14. Juni 2026 im Burgenländischen Nickelsdorf auf weitere Headliner freuen.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Mit The Cure, Iron Maiden und Volbeat ist das Line-up jetzt erweitert und macht klar, dass weiterhin die Gitarre beim mehrtägigen Event im Vordergrund steht.

Nova Rock: Die Konzerthighlights im Überblick

Die Daten stehen wohl auch schon fest: Am Donnerstag, den 11. Juni, eröffnen Volbeat das Festival, welches zu einem der größten Open-Air-Events Europas zählt. Gefolgt von Acts wie Feine Sahne Fischfilet, Bad Omens, Kaleo und Trivium.

Stephen King: Das sind seine liebsten Rocksongs
Kein neues Soundgarden-Album vor „Rock & Roll Hall of Fame“-Aufnahme
Die 23 besten Disco-Songs von Rockacts

Freitag, den 12. Juni, stehen The Cure und The Offspring auf der Bühne, unterstützt von A Perfect Circle, Social Distortion, Breaking Benjamin und weiteren.

Der Samstag, 13. Juni, gehört unter anderem Iron Maiden, Sabaton, Alter Bridge, Sepultura und The Rasmus, während der Sonntag, 14. Juni, mit Bring Me The Horizon, Papa Roach, Architects und Hollywood Undead endet.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Tickets: Ab 130 Euro können Fans dabei sein

Tickets für das Nova Rock 2026 sind bereits erhältlich. Festivalpässe, Tageskarten, VIP-Tickets sowie Green Camping sind online auf oeticket.com verfügbar. Ab ca. 130 Euro ist man dabei. Weitere Infos zu Zusatzoptionen, Glamping-Kategorien und Diamond VIP Tickets gibt es auf novarock.at – der Website der Open-Air-Veranstaltung

Themen aus dem Artikel:

Iron Maiden Nova Rock Nickelsdorf Österreich
Artikel Teilen