Nova Rock 2026: The Cure, Iron Maiden & Volbeat mit dabei

Neuzugänge für das Nova Rock Festival: Nach The Offspring und Bring Me The Horizon dürfen sich Festivalfans vom 11. bis 14. Juni 2026 im Burgenländischen Nickelsdorf auf weitere Headliner freuen.

Mit The Cure, Iron Maiden und Volbeat ist das Line-up jetzt erweitert und macht klar, dass weiterhin die Gitarre beim mehrtägigen Event im Vordergrund steht.

Nova Rock: Die Konzerthighlights im Überblick

Die Daten stehen wohl auch schon fest: Am Donnerstag, den 11. Juni, eröffnen Volbeat das Festival, welches zu einem der größten Open-Air-Events Europas zählt. Gefolgt von Acts wie Feine Sahne Fischfilet, Bad Omens, Kaleo und Trivium.

Freitag, den 12. Juni, stehen The Cure und The Offspring auf der Bühne, unterstützt von A Perfect Circle, Social Distortion, Breaking Benjamin und weiteren.

Der Samstag, 13. Juni, gehört unter anderem Iron Maiden, Sabaton, Alter Bridge, Sepultura und The Rasmus, während der Sonntag, 14. Juni, mit Bring Me The Horizon, Papa Roach, Architects und Hollywood Undead endet.

Tickets: Ab 130 Euro können Fans dabei sein

Tickets für das Nova Rock 2026 sind bereits erhältlich. Festivalpässe, Tageskarten, VIP-Tickets sowie Green Camping sind online auf oeticket.com verfügbar. Ab ca. 130 Euro ist man dabei. Weitere Infos zu Zusatzoptionen, Glamping-Kategorien und Diamond VIP Tickets gibt es auf novarock.at – der Website der Open-Air-Veranstaltung