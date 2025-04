Bring Me The Horizon: Gibt es bald neue Musik?

Oliver Sykes, Frontmann von Bring Me The Horizon, scheint momentan im Studio an neuer Musik zu arbeiten. Das letzte Album der Band, POST HUMAN: NEX GEN, erschien im Mai 2024.

Ein neuer Post auf dem Instagram-Account des Sängers sorgt für Spekulationen. Zu sehen sind zwei Selfies von Sykes, auf denen gerade mal sein Kopf zu sehen ist. Nur die Spiegelung im Fenster lässt darauf hindeuten, wo er sich befindet. Unter den Beitrag schrieb er lediglich: „Im Studio“. Die knappe Ansage lässt die Fans in der Kommentarspalte natürlich diskutieren. „Wir brauchen Nex Gen (Deluxe) bitteeeee“, so ein Follower. Andere Nutzer:innen kommentierten, dass es vielleicht auch geremasterte Songs des Albums SEMPITERNAL geben könnte, da der Post genau zum 12. Jubiläum der Platte veröffentlicht wurde.

Braucht die Band erst eine Pause?

Erst bei den BRIT Awards vergangenen März offenbarte Sykes, dass BMTH irgendwann mal eine Auszeit bräuchten. „Es geht nur darum, diese Zeit zu finden“, erklärte er. „Ich denke, wir müssen eine Weile weg, aber es ist schwer, weil es immer so viel gibt, was wir tun wollen, und so viele Orte, an denen wir touren wollen.“

Anscheinend kann die Auszeit wohl noch ein bisschen warten. Bereits im Dezember 2024 erzählte der Sänger „NME“, dass er „ein paar neue Songs“ für die Headliner-Show der Band auf dem Reading & Leeds Festival 2025 habe. Allerdings soll es sich dabei wohl nicht unbedingt um ein Album handeln. Trotzdem verriet er, dass es noch „ein bisschen mehr von der ‚Nex-Gen‘-Geschichte durch Musik zu erzählen“ gäbe. Weiter erklärte der 38-Jährige: „Wir haben eine Menge Ideen und lose Enden, und es gibt genug davon, dass es eine erweiterte Version der Platte geben könnte. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet, also will ich keine Versprechungen machen. Wenn es nicht passiert, dann passiert es eben nicht, aber es gibt einige Musik, die unsere Fans lieben würden und es wäre cool, sie zu veröffentlichen. Es ist auf der To-Do-Liste.“

Vieles scheint noch ungewiss

Auf die Frage, ob ein neues Album der Gruppe vielleicht 2026 erscheinen könnte, antwortete der Brite: „Ja, ich weiß es nicht. Wir haben es noch nicht wirklich herausgefunden. Es könnte noch ein bisschen länger dauern. Das ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen.“

Wann es also neue Musik geben soll, ist ungewiss. Bezüglich der Konzerte scheinen BMTH aber schon genauere Vorstellungen zu haben. „Wir haben vor kurzem damit begonnen, die nächste Stufe des Live-Entertainments in Angriff zu nehmen, indem wir Sachen mit Augmented Reality und simulierten Visuals machen“, so Sykes.

Erst vor kurzem kündigten Bring Me The Horizon eine Nordamerika-Arena-Tour für den kommenden Herbst an. Auch ein paar Festivals – darunter „Rock am Ring“ und „Rock am Park“ – stehen für die Gruppe auf dem Plan.