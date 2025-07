Oasis: Auf diesen Fotos zeigen sich Liam und Noel versöhnt

Das Bild, auf das Fans 16 Jahre lang gewartet hatten, ist nun Realität. Das Oasis-Reunion-Konzert im walisischen Cardiff ist in vollem Gange. Die ersten Fotos und Videos zeigen, wie die Brüder Seite an Seite auftreten.

Mehrere Aufnahmen zeigen die einst heillos zerstrittenen Gallagher-Brüder Liam und Noel versöhnt auf der Bühne. Sie reichen sich die Hände, heben sie gemeinsam in die Höhe. Diese Bilder vermitteln genau jene Einigkeit, die sich viele Fans so lange ersehnt haben.

Liam und Noel Gallagher versöhnt: Oasis feiern Reunion in Cardiff

Auf einem anderen Foto legt Liam die Hand auf die Schulter seines Bruders. In seiner anderen Hand: Maracas, was sonst!



„Mission Oasis-Reunion: Liam & Noel versöhnt“ ist also geglückt! Eröffnet wurde das Reunion-Konzert am 4. Juli gegen 21:15 Uhr deutscher Zeit mit dem Song „Hello“. Zuvor lief „Fucking in the Bushes“ vom Band. Danach folgte eine Reihe großer Oasis-Hits, darunter „Acquiesce“, „What’s the Story (Morning Glory?)“, „Some Might Say“ und „Cigarettes & Alcohol“.

Teurer Merch

Schon bevor Oasis am 4. Juli im Principality Stadium in Cardiff ihre erste Reunion-Show spielten, war der Hype deutlich zu spüren. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von Fans, die sich vor den offiziellen Pop-up-Stores und dem Tour-Merchandise-Stand drängen – trotz teils stattlicher Preise.

Der für Oasis typische Bucket Hat kostet 35 Pfund (rund 41 Euro) und geht reihenweise über die Ladentheke. Exklusiv für Cardiff gibt es zudem ein limitiertes Tourposter für 40 Pfund (ca. 46 Euro). T-Shirts, Hoodies und spezielle Adidas-Trainingsjacken schlagen mit deutlich mehr zu Buche.