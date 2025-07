Oasis teilen Live-Version von „Slide Away“ aus Cardiff – hier hören

Oasis hat den offiziellen Mitschnitt ihres Songs „Slide Away“ vom Auftaktkonzert ihrer „Live ’25“-Tour in Cardiff veröffentlicht. Hier alle Infos zum Drum Herum.

Die Rückkehr der Gallagher-Brüder nach 16 Jahren

Noch mal zur Erinnerung: Am 4. Juli und 5. Juli traten die Gallagher-Brüder Noel und Liam zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder gemeinsam auf. Die Konzerte in der walisischen Hauptstadt im Principality Stadium markierten den Startschuss der Reunion-Tour. Unterstützt wurden sie dabei von den Supportacts Cast und Richard Ashcroft. Im Verlauf der beiden Abende spielten die Britrocker zahlreiche Hits – wie „Morning Glory“, „Don’t Look Back in Anger“ und auch „Wonderwall“. Zudem ehrten sie den kürzlich verstorbenen Liverpool-Fußballer Diogo Jota. Außerdem nahmen sie Bezug auf die Kritik an Ticketmaster wegen dynamischer Ticketpreise. Aber wer nicht dabei war, muss sich nicht grämen, denn die Band hat ganz offiziell einen Mitschnitt eines Liedes mit den Fans geteilt – sodass man nicht mehr allein auf die wackeligen Besucher:innenclips in den Socials angewiesen ist, in der man zudem noch die ganzen Oasis-Liebhaber:innen lauter grölen hört als Oasis selbst.

„Slide Away“ jetzt auf allen Streamingplattformen verfügbar

Der Song „Slide Away“ war der 16. Titel im Set und wurde direkt nach „Cast No Shadow“ sowie vor „Whatever“ gespielt. Die Live-Version des Klassikers, aufgenommen am 4. Juli im Principality Stadium, ist ab sofort auf allen großen Streamingplattformen verfügbar und gibt Fans die Möglichkeit, die besondere Atmosphäre der Reunion-Tour jederzeit nachzuerleben.

Hier kann man sich die Live-Performance anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

So geht es weiter

Die Tour führt die Band in den kommenden Wochen unter anderem nach Manchester (Heaton Park), London (Wembley), Edinburgh und Dublin. Anschließend sind Auftritte in Nordamerika, Südamerika, Australien, Südkorea und Japan geplant.

887 Bewertungen Liam Gallagher: As It Was [OmU]* Amazon Preis: € 4,99 Buy now at Amazon* Price incl. VAT., Excl. Shipping Last updated on 10. Juli 2025 at 12:13 - Image source: Amazon Affiliate Program. All statements without guarantee.

Parallel zur Tour kündigten Oasis eine Neuauflage ihres Albums (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? zum 30. Jubiläum an. Die Wiederveröffentlichung umfasst verschiedene Vinyl-Ausgaben sowie fünf neue Unplugged-Versionen bekannter Songs, die von Noel Gallagher und seinem Tontechniker Callum Marinho produziert wurden. Zu den Unplugged-Titeln gehören unter anderem „Wonderwall“, „Morning Glory“ und „Champagne Supernova“. Zudem enthält die Neuauflage ein neues Artwork des Originaldesigners Brian Cannon, sowie ergänzende Liner Notes.

Im Vorfeld der Tour hatten die Gallagher-Brüder zudem gemeinsam eine Werbekampagne für Adidas Originals gestartet und mit dem Fußballverein Bohemian FC ein Sondertrikot präsentiert.