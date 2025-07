Oasis: Die ersten Fotos und Videos des Reunion-Konzerts

Es ist soweit. Um etwa 20:15 Uhr deutscher Zeit enterten Oasis am 4. Juli in Cardiff die Bühne – und die ersten Fotos und Videos sind bereits da. Kurzes Recap: Nachdem als Intro „Fucking In The Bushes“ erklungen war, legte die Band mit „Hello“ los. Die lange Pause hört man ihnen nicht an – sie klingen bestens eingespielt, Liams Stimme tadellos.

Oasis: Fotos und Videos

Im Internet kursieren bereits die ersten Fotos und Videos vom Oasis-Reunionspektakel.

Bislang spielten Oasis somit folgende Songs – als Intro lief „Fuckin’ in the Bushes“ vom Band, danach folgten „Hello“, „Acquiesce“, „What’s the Story (Morning Glory?)“, „Some Might Say“ und „Cigarettes und Alcohol“.

Angebliche Setlist: Diese Songs wurden beim Soundcheck gespielt

Ein X-User will mithilfe von Augen- und Ohrenzeugenberichten aufgedeckt haben, welche Songs Oasis beim Soundcheck probten. Sollte die Liste stimmen, dürfen sich Fans im Laufe des Abends auf eine geballte Ladung Oasis-Klassiker freuen – am Ende des Konzerts kann man ja abgleichen, wieviel von dieser kolportierten Setlist tatsächlich stimmte. Die Reihenfolge stimmt bislang nicht, die Songs schon.

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down (Liam ging nach diesem Song, heißt es im Posting)

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n’ Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova