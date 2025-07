Oasis Reunion-Konzert: Als Opener-Song gab’s „Hello“

Welchen Opener-Song würden Oasis bei ihrer großen Reunion spielen? Diese Frage beschäftigte Fans weltweit seit Monaten. Nun ist es endlich so weit: Oasis haben ihre erste gemeinsame Show seit fast 16 Jahren gegeben – und zwar am 4. Juli 2025 im walisischen Principality Stadium in Cardiff.

Die große Wiedervereinigung von Liam Gallagher, Noel Gallagher und Co. wurde von Millionen herbeigesehnt – und natürlich wollten alle wissen: Mit welchem Song starten Oasis ihr Reunion-Konzert?

Oasis Reunion-Konzert: Erster Song war

Nun haben wir die Antwort: „Hello“, erschienen auf dem Album „(What’s The Story) Morning Glory“, eröffnete das Set – eine große Hymne, die wie gemacht ist für den nostalgischen Euphorie-Moment dieser Tournee. Der Song gilt schon lange als Fanliebling und sorgte gleich zu Beginn für Gänsehaut im Stadion. Davor gab’s „Fucking In The Bushes“ vom Band.

Mögliche Setlist: Diese Songs wurden beim Soundcheck gespielt

Ein X-User will mithilfe von Augen- und Ohrenzeugenberichten aufgedeckt haben, welche Songs Oasis beim Soundcheck probten. Sollte die Liste stimmen, dürfen sich Fans im Laufe des Abends auf eine geballte Ladung Oasis-Klassiker freuen – am Ende des Konzerts kann man ja abgleichen, wieviel von dieser kolportierten Setlist tatsächlich stimmte.

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down (Liam ging nach diesem Song, heißt es im Posting)

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n’ Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Livestreams vom Oasis-Konzert: TikTok scheitert offenbar am Signal

Zahlreiche TikTok-User versuchten das Reunion-Konzert per Livestream zu übertragen. Doch viele Streams brachen bereits vor Konzertbeginn ab – entweder aufgrund technischer Probleme oder wegen Signal-Störungen im Stadion. Die Gallagher-Brüder dürfte das kaum stören: Sie sind seit jeher keine großen Fans von Handys bei Live-Auftritten – und jetzt, 2025, offenbar immer noch nicht.