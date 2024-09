Oasis teasern an: „Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht“

Auf einer XL-Reklame ist die Rede von einer Ankündigung am 30. September.

Neue Tour-Termine? Vielleicht für Amerika und Kanada? Fans rätseln, was Liam und Noel Gallagher am Montag, den 30. September, 13 Uhr deutscher Zeit, zu vermelden haben. Denn dass es Neuigkeiten gibt, haben Oasis bereits ziemlich groß angeteasert – und zwar mithilfe einer XL-Reklame, auf dem die Brüder in Schwarzweiß zu sehen sind. Dazu der Satz: „Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht.“

Tour-Ausdehnung geht weiter?

Die Werbung mit den Gallaghers hat bereits im Netz die Runde gemacht – Leute teilten ihre Fotos von der Leuchtreklame in Übergroße. Diese sollen laut X-User:innen wohl im kanadischen Toronto und in der US-Stadt Chicago positioniert worden sein. Sind das bereits Hinweise auf das, was Freund:innen der Britpopper zum frühen Nachmittag hin erwarten dürfen?

Dass es sich wohl um die internationale Tour-Verlängerung der 2025er Oasis-Comeback-Tour geht, soll wohl schon klar sein. Weitere Details lassen auf sich warten.

Erst am 26. September offenbarte die Band via „NME“, dass sie in den folgenden Städten als nächstes für Live-Shows Halt machen würden, wozu nun womöglich Venue- und Termin-Infos folgen:

Toronto, Kanada

Chicago, USA

East Rutherford, New Jersey, USA

Boston, USA

Los Angeles, USA

Mexico City, Mexiko

Seoul, Südkorea

Tokyo, Japan

Melbourne, Australien

Sydney, Australien

Sao Paulo, Brasilien

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentinien