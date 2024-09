Werden Oasis 2026 ihr Knebworth-Konzert von 1996 übertrumpfen?

Rivale Robbie Williams hält den Rekord – den Oasis nun 2026 in Knebworth brechen könnten.

Wer an Knebworth denkt, denkt an das „Cool Britannia“-Jahr 1996, denkt an Oasis. Bald jähren sich die zwei Mega-Auftritte der Gebrüder Gallagher zum 30. Mal. Oasis traten damals an zwei Abenden auf, und zwar vor jeweils 250.000 Menschen. Kommt nun „Oasis in Knebworth 2026“?

Eine halbe Million, und „im Gepäck“ die Klassiker-Alben „Definitely Maybe“ und „(What’s The Story?) Morning Glory“. Support-Acts waren damals The Charlatans, Kula Shaker, Manic Street Preachers, The Chemical Brothers, Ocean Colour Scene und The Prodigy. Alles britische Stars des Jahres 1996. Oasis veröffentlichten später ein Live-Album sowie einen Konzertfilm von den beiden denkwürdigen Abenden.

„Liam und Noel ziehen Knebworth in Betracht“

Und möglicherweise kehren Liam und Noel Gallagher 2026 zum Knebworth Festival im Hertfordshire Park zurück. Das will ein Insider der „Sun“ gesteckt haben. „Eine Rückkehr nach Knebworth klingt wie ein Hirngespinst, aber Noel und Liam ziehen es in Betracht.

Aber: „Sie haben sich voll und ganz ihrem Comeback im nächsten Jahr verschrieben und wollen erst einmal sehen, wie sie ankommen, bevor sie diese Idee in die Tat umsetzen.“

Und weiter will die „Quelle“ wissen: „Noel und Liam sind sich bewusst, dass eine Rückkehr nach Knebworth von hoher Bedeutung wäre. Angesichts der großen Nachfrage nach Tickets für die Reunion-Tour wissen sie, dass sich das auch verkaufen würde.“

Oasis könnten in Knebworth Rache an Robbie Williams nehmen

Sollten sie Knebworth für 2026 zusagen, hätten sie die Chance, den Rekord ihres Rivalen Robbie Williams zu brechen, der mit drei ausverkauften Shows im Jahr 2003 den Besucherrekord für diesen Veranstaltungsort übertrumpfte.

Williams war drei Tage lang Headliner auf der Hauptbühne in Knebworth – und zog über 750.000 Zuschauer an, weitere 3,5 Millionen sahen live im Fernsehen und online zu.

Der Insider fügte hinzu: „Und natürlich macht die Aussicht, Robbies Rekord zu brechen, die Idee noch attraktiver.

„Es besteht eine Hassliebe zwischen den dreien, aber Noel und Liam wissen, dass es großartig wäre, wenn sie Robbies Krone ein letztes Mal erobern könnten.“