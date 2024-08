Oasis: Wer JETZT eine Mail bekommen hat, ist beim Presale dabei

Durchatmen. Mailbox checken. Ins Kissen heulen.

Ehrlich, wann ist dieses Trubel endlich vorbei … also: Oasis haben am heutigen Freitag (30. August 2024) vermeldet, dass alle Mails an die Bewerber ihres Pre-Sales rausgegangen sind.

„All Ticket Ballot codes have now been sent out to fans. Please do NOT buy a code or transfer them to someone else. Codes ONLY work with the registered email address. If you didn’t get a code to access the pre-sale, you can join the general sale tomorrow morning.“

Auf Deutsch:

„Alle Ticket-Abstimmungscodes wurden jetzt an die Fans verschickt. Bitte kaufen Sie KEINEN Code und übertragen Sie ihn auch nicht an jemand anderen. Codes funktionieren NUR mit der registrierten E-Mail-Adresse. Wenn Sie keinen Code für den Zugang zum Vorverkauf erhalten haben, können Sie morgen früh am allgemeinen Verkauf teilnehmen.“

Trostpflaster also: Wer keine Mail bekommen hat, kann morgen versuchen, Tickets über den regulären Verkauf für die 17 Oasis-Auftritte in England, Schottland, Wales oder Irland zu ergattern. Oder eben auf die angekündigte Welttournee warten – wobei hier unklar ist, ob Liam und Noel Gallagher auch Kontinentaleuropa betouren werden. Das könnte nämlich nicht passieren.

Die Anzahl der enttäuschten Fans in den sozialen Netzwerken übertrifft diejenige der glücklichen natürlich um ein Vielfaches. Der Ansturm auf die Tickets dürfte gigantisch sein.

Das wird beim morgigen regulären Kartenverkaufsstart natürlich ähnlich heftig abgehen. Manch ein Marktbeobachter glaubt sogar, dass die Nachfrage nach den ersten Oasis-Shows seit 2009 größer sein könnte als der Run auf die Gigs von Taylor Swift.

Derweil ist noch unklar, wer mit den Gallaghers auf der Bühne stehen wird – Bonehead vielleicht? Oder die Musiker der High Flying Birds? Auch noch nicht bekannt ist, ob Oasis neue Musik vorstellen werden.

So oder so: Es heißt nun stark sein für alle Oasis-Heads, die keine Karten bekommen haben. Und: Daumen drücken für eine Welttournee, die durch Deutschland, Österreich und Schweiz führt.