„Ocean’s 8“-Trailer: Cate Blanchett, Rihanna und Sandra Bullock plündern die Met-Gala

In Steven Soderberghs Heist-Film „Ocean’s Eleven“ erleichterte der frisch aus dem Gefängnis entlassene Danny Ocean (George Clooney) 2001 drei Casinos um insgesamt 160 Millionen Dollar. Den Plan für den Raub konnte er in seiner Zelle genauestens ausarbeiten. Doch er brauchte Unterstützung: Zehn weitere Kumpanen trommelte er zusammen, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Eigentlich ist „Ocean’s Eleven“ allerdings ein Remake des 1960 erschienenen „Frankie und seine Spießgesellen“, bei dem Lewis Milestone Regie führte. In der Neuverfilmung wurde Frank Sinatra durch George Clooney ersetzt und ihm ein hochkarätig besetztes Team zur Seite gestellt. Mit Matt Damon, Brad Pitt, Andy Garcia und Julia Roberts brauchte sich die Besetzung nicht zu verstecken. Zwei Fortsetzungen zog der Heist-Film nach sich und die Trilogie konnte insgesamt über eine Milliarde Dollar einspielen. Nun startet am 21. Juni 2018 ein Spin-Off mit weiblicher Besetzung.

Steven Soderbergh, Regisseur der ursprünglichen Trilogie, bekleidet den Produzentenposten bei „Ocean’s 8“. Regie führt nun jedoch Gary Ross („Free State of Jones“). Die Besetzung kann mit dem Starfaktor der bisherigen Filme mithalten: Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter („The King’s Speech“), Mindy Kaling („The Office“) und die Rapperin Awkwafina („Bad Neighbors 2“) spielen mit, ebenso Cate Blanchett und Sandra Bullock. Letztere wird im Spin-Off den Kopf der Diebesbande spielen.

Der ersten Trailer zum Film ist nun erschienen und zeigt, dass die Räuberinnen einen Coup bei der Met-Gala in New York drehen wollen. Prominente Gastauftritte sind somit sicher: