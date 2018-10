Am 09. November 2018 startet mit „Westside“ die erste drehbuchfreie Musikserie der Welt bei Netflix. Der Streaming-Gigant versucht damit, im Bereich der Musikreality-Shows Fuß zu fassen, einem scheinbar unersättlichen Markt.

Die Serie will im Laufe von acht Folgen einen tiefen und persönlichen Einblick in das Leben von neun jungen Musikern bieten. Die Zuschauer sollen das Oktett bei ihren Versuchen begleiten, auf dem hart umkämpften und hektischen Musikmarkt in L.A Fuß zu fassen. Das gebotene musikalische Spektrum reicht dabei von Rock, Pop und Alternative bis hin zu Urban und Country.

Pünktlich zum Beginn der Serie wird auch der offizielle 20 Song starke Soundtrack „WESTSIDE: THE MUSIC“ von Warner Bros. Records in Zusammenarbeit mit Netflix erscheinen. Als Vorgeschmack gibt es die ersten beiden Songs „We Are The Ones“ und „Vibe“ aus dem Trailer bereits auf YouTube.

Serien ohne Drehbuch

Der Trend hin zu Serien ohne Drehbuch begann (abseits von „Shopping Queen“ und Co.), nachdem sich „Queer Eye“ Anfang 2018 zu einem Hit entwickelte. Die Serie zeigt fünf queere Männer, die Experten für Styling, Wohnen, Kultur, Selfimage und Design sind, und einem Kandidaten dabei helfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dabei begleiten sie ihn für eine Woche und beraten ihn in ihrem Spezialgebiet. Nachdem die Show zum Hit avancierte, gab Netflix grünes Licht für drei weitere Reality-Shows ohne Drehbuch, neben „Westside“ auch für „The Fix“, eine 2019 anlaufende Serie, in der Comedians versuchen, kreative Lösungen für drängende Probleme der Menschheit zu finden. „Sugar Rush“, die dritte Serie ohne Drehbuch, läuft seit Juli auf Netflix und zeigt vier Teams von professionellen Konditoren, die gegeneinander backen, kochen und verzieren.

Die Künstler, die in der ersten Staffel von „Westside“ begleitet werden, heißen Pia Toscano, Taz Zavala, Arika Gluck, James Byous, Caitlyn Ary, Leo Gallo, Alexandra Kay, Austin Kolbe und Sean Patrick Murray. Wer die Songs von „Westside“ gerne streamen möchte, findet hier eine Übersicht über die Verfügbarkeit bei den einzelnen Streaminganbietern.

Trailer und bisherige Songs legen nahe: Zuschauer können sich auf große Emotionen und viele Gesangseinlagen gefasst machen.