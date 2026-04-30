Culk kommen mit „smogstar“ auf große Herbst-Tour 2026 – ME präsentiert

Culk bringen ihr neues Album im Herbst auf die Bühne – 16 Termine in Deutschland und Österreich. Hier alle Infos.

Mit neuem Album im Gepäck kommen Culk im September und Oktober auf ausgedehnte Tour durch Deutschland und Österreich. Die Wiener Band macht dabei Halt in Clubs, Kulturzentren und auf dem Reeperbahn Festival – präsentiert vom MUSIKEXPRESS.

Tour durch Deutschland und Österreich

Nach mehreren Vorab-Singles und der Ankündigung ihres vierten Albums „smogstar“ stehen nun auch die passenden Live-Termine fest. Unter anderen in München, Berlin, Hamburg und Wien bringen Culk ihre neuen Songs im Herbst auf die Bühne.

10.09. München, Strom

11.09. Leipzig, Conne Island

15.09. Berlin, Neue Zukunft

16.09. Jena, Trafo

17.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

18.09. Münster, Gleis 22

19.09. Flensburg, Volksbad

21.09. Köln, Bumann & Sohn

22.09. Düsseldorf, Zakk

23.09. Nürnberg, MUZ

24.09. Karlsruhe, Kohi

25.09. Mainz, Schon Schön

26.09. Schorndorf, Manufaktur

01.10. Wien, Flex

03.10. Innsbruck, Positive Future Festival

16.10. Salzburg, Arge

Neues Album „smogstar“ erscheint im September

„smogstar“, das vierte Album der Band, erscheint am 4. September. Inhaltlich bewegt sich die Platte zwischen Großstadtmelancholie, Identitätssuche und dem Wunsch nach Neuerfindung. Culk beschreiben darin einen Zustand zwischen Aufbruch und Überforderung – zwischen Freiheit, Reizüberflutung und Unsicherheit.

Auch musikalisch öffnet sich die Band weiter: Die neuen Songs setzen stärker auf rohe Dynamik, reduzierte Arrangements und eine unmittelbare Noise-Rock-Ästhetik, ohne den für Culk typischen hypnotischen Sog aufzugeben. Referenzen an Gitarrenbands der 80er- und 90er-Jahre treffen auf die weiterhin zentralen, poetischen Texte von Sängerin Sophie Löw.

Neue Single „kaputte speaker“

Mit „kaputte speaker“ haben Culk zuletzt einen weiteren Vorboten aus „smogstar“ veröffentlicht. Der Song erzählt vom Verliebtsein, sommerlicher Rastlosigkeit und diesem kurzen Moment, in dem sich alles gleichzeitig leicht und überwältigend anfühlt.

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Bereits zuvor erschien mit „twenty, eighteen“ ein Rückblick auf die frühen Bandjahre – inklusive Fragen nach Freundschaft, Orientierung und dem ständigen Unterwegssein.

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Acht Jahre nach ihren ersten Veröffentlichungen wirken Culk auf „smogstar“ so fokussiert und zugleich offen wie selten zuvor. Die kommenden Konzerte dürften zeigen, wie stark die neuen Songs gerade live zwischen Wucht, Intimität und urbanem Flirren funktionieren. Für Fans von Shoegaze, Post-Punk und Noise-Rock könnte der Herbst 2026 so kaum passender beginnen.