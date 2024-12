Olivia Rodrigo spendet 2 Millionen Dollar an Frauenhilfsorganisationen

Woher das ganze Geld kommt? Es handelt sich wohl um Teile der Einnahmen ihrer „Guts“-Tour.

Olivia Rodrigo hat bekannt gegeben, dass sie zwei Millionen US-Dollar (umgerechnet 1,9 Millionen Euro) ihres Vermögens an global tätige Frauen-Wohltätigkeitsorganisationen verteilen wird.

Rodrigo findet gerade aktuell „Aktivismus sehr wichtig“

In Verbindung mit ihrer „Guts“-Tour zu ihrem gleichnamigen Album rief Rodrigo „Fund 4 Good“ ins Leben – eine weltweit agierende Initiative, die sich für eine gerechte Zukunft für alle Frauen, Mädchen und Menschen mit Bedürfnissen der reproduktiven Gesundheit einsetzt. Mithilfe der Organisation möchte die 21-Jährige nun, nach Ende ihrer Tour, an insgesamt zehn auf dem ganzen Globus verteilte Organisationen spenden. Ausnahmslos fokussieren die von Rodrigo ausgewählten Initiativen Bildung für Mädchen, supporten die reproduktiven Rechte von Frauen und setzen sich für Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt ein.

„Auf Tour zu sein, so kurz nach der Aufhebung des Roe-versus-Wade-Beschlusses macht den Aktivismus sehr wichtig – vor allem, wenn man bedenkt, dass ich in vielen Staaten aufgetreten bin, in denen derzeit ein Abtreibungsverbot gilt“, so Olivia Rodrigo gegenüber „Billboard“. Und weiter: „Ich wollte alles tun, was ich konnte, um Organisationen in jedem Gebiet zu unterstützen, die wichtige Arbeit für den Zugang zu medizinischer Versorgung und anderen Menschenrechten leisten.“

Zum Verständnis: Wenn sie von „Roe v. Wade-Beschluss“ spricht, nimmt sie damit Bezug auf das Kippen des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, durchgesetzt am 24. Juni 2022 in den USA.

Die Liste der unterstützten Hilfsorganisationen:

National Network of Abortion Funds in the United States

Women´s Shelters Canada

Women Against Violence Europe

The Pratthanadee Foundation in Thailand

Korea Foundation for Women

Harmony House Limited in Hong Kong

NPO Women’s Saya-Saya in Japan

Aidha Singapore

Jhpiego Philippines

Wesnet Australia

Noch mehr Spenden

Schon im Oktober 2024 machte Olivia Rodrigo Schlagzeilen, weil sie nach ihrem Konzert auf den Philippinen via Instagram bekannt gab, dass sie die gesamten Netto-Erlöse ihrer ausverkauften Show in der Bocaues Philippine Arena an die Nonprofit-Organisation Jhpiego gegeben hatte. Die Sängerin, deren Vater Philippiner ist, machte deutlich, wie viel ihr der Gig in ihrem zweiten Herkunftsland bedeutete. Sie schrieb dazu auf Instagram: „Ich habe eine ganze Weile von dieser Show geträumt. Mein erstes Mal auf den Philippinen und auch mein größter Veranstaltungsort überhaupt!!!!! Danke an alle in Manila, die mich so großzügig empfangen und mir das Gefühl gegeben haben, dass ich geliebt werde, und danke an American Express, dass sie diese Show möglich gemacht haben. Ich bin so begeistert, dass der gesamte Netto-Ticketverkauf von gestern Abend über meinen Fund 4 Good an Jhpiego gespendet werden konnte. Ich konnte die Organisation besuchen, als ich in Manila war, und war so beeindruckt von der Arbeit, die sie für die Gesundheitsversorgung von Frauen und Mädchen auf den Philippinen leisten. Es war eine ganz besondere Show und eine bedeutungsvolle Reise. Zu sagen, dass ich dankbar bin, reicht nicht aus! Mahal kita“

Die philippinische Organisation Jhpiego bedankte sich via Instagram, lobte ihre Großzügigkeit und ihr Engagement in Bezug auf die Gesundheit von Frauen.