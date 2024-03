Olivia Rodrigo: Deluxe-Edition von GUTS und neues Musikvideo

Das Album enthält einen extra Song, sowie vier Geheimtracks, die zuvor nur auf Vinyl erhältlich waren.

Letzten Monat gab Olivia Rodrigo den Startschuss für ihre große GUTS-Tour, um ihr zweites Album zu feiern. Am 19. März kündigte sie dann eine Deluxe-Edition von GUTS an. GUTS (SPILLED) enthält fünf neue Tracks und ist heute erschienen. Aber damit nicht genug – gleichzeitig ist ein neues Musikvideo zum Song „Obsessed“ veröffentlicht worden.

Geheimtracks und eine Neuveröffentlichung

Die Deluxe Edition enthält den neuen Song „So American“ sowie vier bereits veröffentlichte Songs, die als Geheimtracks auf der Vinylversion von GUTS enthalten waren. Dazu gehören „Obsessed“, „Girl I’ve Always Been“, „Scared of My Guitar“ und „Stranger“.

Olivia Rodrigo als „Miss Right Now“

Im neuen Musikvideo zu „Obsessed“ trifft Rodrigo, die eine Schärpe mit der Aufschrift „Miss Right Now“ trägt, bei einer Preisverleihung für Exfreundinnen auf die Verflossenen ihrer aktuellen Affäre. Jede Ex trägt eine eigene Schärpe, darunter „Miss Thought She Was the One“, „Miss Also Thought She Was the One“, „Miss Still His ‚Closest Friend‘“, „Miss Mom’s Favorite“, „Miss Put Him in Therapy“ und mehr. Olivia Rodrigo als die aktuelle Freundin weiß nicht, wie sie mit der Situation und ihrer Besessenheit über ihren Partner klarkommen soll.

Hier zum Musikvideo von „Obsessed“:

Bis August 2024 ist die 21-Jährige mit der „GUTS-World-Tour“ unterwegs und unterstützt dabei ihre Initiative Fund 4 Good für reproduktive Rechte. Bei den letzten Tourstopps verteilte sie kostenlose Verhütungspakete, die Kondome und die Pille danach enthielten.