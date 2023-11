Olivia Rodrigo liefert Soundtrack zu neuem „Die Tribute von Panem“-Prequel

Der Song „Can't Catch Me Now“ ist einer der 17 Titel des Soundtracks.

Mit den „Die Tribute von Panem“-Filmen wuchs Olivia Rodrigo auf. Als der erste Teil erschien, war die Sängerin gerade einmal neun Jahre alt. Nun lieferte sie mit dem Song „Can’t Catch Me Now“ den Soundtrack zu dem neuen Prequel „The Ballad of Songbirds and Snakes“.

Nur zwei Monate nachdem Rodrigo ihr zweites Studioalbum GUTS veröffentlichte, erscheint die Ballade zu dem aktuellsten Teil der erfolgreichen Filmreihe. Der Track, den die 20-Jährige mit dem Produzenten Daniel Nigro schrieb, ist einer der 17 Songs auf dem Soundtrack – darunter auch Werke, die von der Hauptdarstellerin Rachel Zegler eingesungen worden sind.

Der Film „The Ballad of Songbirds and Snakes“, der am 16. November in die Kinos kommt, spielt 64 Jahre vor den Ereignissen im ersten Film, in dem Katniss Everdeen (gespielt von Jennifer Lawrence) an den skrupellosen Hungerspielen von Panem teilnimmt. Das Prequel erzählt die Geschichte von dem erst 18-jährigen Coriolanus Snow – später bekannt als der Präsident des totalitären Staates. Snow, der in seinen jungen Jahren von Tom Blyth verkörpert wird, ist erstmals als Mentor tätig. Obwohl ihm sein Schützling Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), dem weiblichen Tribut aus dem verarmten Distrikt 12, erst Sorge bereitet, bauen sie schnell eine untrennbare Verbindung zueinander auf – die von Leben und Tod abhängt.

Bereits Olivia Rodrigos Debütalbum SOUR verzeichnete international enorme Erfolge. Die Songwriterin war nicht nur die jüngste Solokünstlerin, die im Mai 2021 sowohl die Album- als auch die Single-Charts anführte, sie war außerdem im darauffolgenden Monat die erste weibliche Solokünstlerin, die mit „Good 4 U“, „Déjà vu“ und „Traitor“ drei Top-5-Singles in Großbritannien gleichzeitig erreichte. Zuletzt hielt sich Rodrigos Single „Vampire“ im Juli 2023 zwei Wochen lang in den US-amerikanischen Charts.

Olivia Rodrigos Ballade „Can’t Catch Me Now“:

Der Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“: