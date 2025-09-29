Orange Juice wieder vereint auf der Abschiedstour von Edwyn Collins

The xx bereiten sich auf Comeback vor – hier Proben anschauen

James Kirk und Steven Daly kamen für „Felicity“ und „Blue Boy“ zu Edwyn Collins auf die Bühne.

Edwyn Collins hat für einen einmaligen Moment bei seinem finalen Konzert in Glasgow am 27. September gesorgt, indem er zwei Songs mit seinen früheren Orange-Juice-Bandkollegen James Kirk und Steven Daly performte. Das letzte Mal spielten sie die Stücke 1982 zusammen.

Aber auch so war es eine letzte Chance, die Tracks live zu erleben, denn der Gig war Teil von Edwyn Collins‘ Abschiedstour „The Testimonial Tour 2025 – A Last Lap Around The UK“. Collins selbst erklärte danach, dass er sehr gerührt von dem Live-Augenblick gewesen sei.

Orange Juice: Die kurze Live-Reunion und was davor geschah

Orange Juice gründeten sich 1979 in Glasgow, in Schottland, und waren in den frühen 80ern stilprägend mit ihrer eigenen Art des Indie-Popsounds. Doch es gab immer wieder Spannungen zwischen Edwyn Collins, Kopf der Band, und den anderen Mitgliedern in Bezug auf die künstlerische Richtung der Gruppe. Anfang der 80er stiegen James Kirk und Steven Daly wegen zu unterschiedlicher musikalischer Ausrichtungswünsche aus der Band aus. Nach einigen Umbesetzungen lösten sich Orange Juice 1985 insgesamt auf. Collins machte danach als Soloartist weiter und landete mit „A Girl Like You“ 1994 seinen großen Hit.

Nun also, Ende September, präsentierte sich das Trio wieder vereint auf der Stage. Zusammen spielten sie „Felicity“ und „Blue Boy“ live. Ein Mitschnitt des Live-Moments gibt es hier zu sehen:

Auf Instagram teilte Collins nach der Show mit, dass ihn die Mini-Reunion sehr emotional gemacht habe:

2025 und Anfang 2026: Die allerletzten Konzerte von Edwyn Collins stehen an

Anfang des Jahres veröffentlichte Edwyn Collins sein zehntes Soloalbum NATION SHALL SPEAK UNTO NATION. Auf seiner dazugehörigen Abschiedstournee stehen noch Termine in UK im September und Oktober auf dem Programm. Am 29. Januar 2026 wird er zudem in Wien auftreten, am 30. Januar in Linz und einen Tag später noch in Dornbirn.

Im Februar 2005 war der Sänger ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er zwei Hirnblutungen erlitten hatte, die dazu führten, dass er vorübergehend die Fähigkeit zu sprechen verlor. Auch seine motorischen Fähigkeiten musste er mithilfe von intensiver Reha auf Vordermann bringen. In den vergangenen Jahren hat er sich gesundheitlich wieder erholen können, wobei er live mit Gehstock auftritt bzw. viele Songs im Sitzen performt.