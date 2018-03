Oscars 2018: Rachel Morrison schreibt Filmgeschichte

Die Oscars gehen in diesem Jahr zwar bereits in die 90. Runde, doch zum ersten Mal wurde nun eine Frau für den „Beste Kamera“-Preis nominiert. Rachel Morrison arbeitete als Kamerafrau an dem Rassismus-Drama „Mudbound“, das mit drei Nominierungen bedacht wurde.

Die 39-Jährige konkurriert so mit Roger Deakins („Blade Runner 2049“), Hoyte van Hoytema („Dunkirk“), Dan Laustsen („The Shape of Water“) und Bruno Delbonnel („Die dunkelste Stunde“) um die Auszeichnung.

Aus dem Film auf die Shortlist schafften es außerdem Mary J Blidge als beste Nebendarstellerin sowie Regisseurin Dee Rees und Drehbuchautor Virgil Williams für das beste adaptierte Drehbuch.

Ebenfalls ein Durchbruch gelang in diesem Jahr Greta Gerwig: Die „Lady Bird“-Regisseurin ist die erste Frau, die die Academy für ihren Debüt-Film in den Kategorien „Beste Regie“ und „Bestes Originaldrehbuch“ nominiert hat.