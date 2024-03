Mark Ronson: „I’m Just Ken“ hätte es fast nicht in „Barbie“ geschafft

Regisseurin Greta Gerwig musste wohl richtig um den Track, gesungen von Ryan Gosling, kämpfen.

Mark Ronson hat ein musikalisches Detail von der Entstehung des „Barbie“-Films geteilt. Demnach hätten Zuschauer:innen den Song „I’m Just Ken“ fast nicht zu hören bekommen.

Mark Ronson: „Greta Gerwig musste kämpfen“

Das Lied hätte es dem Songwriter und Musikproduzenten zufolge fast nicht in die finale Fassung des Films geschafft. „Beim ersten Screening hat der Song einfach nicht funktioniert“, sagte er gegenüber „Sunday Times Culture“. „Ich hatte Panik. Der Humor kam nicht durch und Greta musste dafür kämpfen.“ Er erzählte weiter, wie das Filmproduktionsstudio Regisseurin Greta Gerwig fragte, wie wichtig ihr der Song wirklich sei und wir sehr sie ihn brauche. „Mit jedem Zentimeter meines Körpers“, soll Gerwig Ronson zufolge geantwortet haben. Der Kopf hinter dem Song fuhr fort: „Und dann gab es einen großen Umschwung. Ich habe gedacht: ‚Oh Gott, hoffentlich ruinieren wir nicht alles.‘“

Mark Ronson gab ferner an, zu glauben, dass die emotionale Powerballade, in der Ken seinen Selbstwert reflektiert, Jungen helfen könne. „Ken ist albern. Aber Greta wollte ausdrücken, dass niemand je über eine Figur lachen sollte. Wir fühlen ihren Schmerz, so verrückt das bei einem Kerl im weißen Pelz und mit zwei Paar Sonnenbrillen klingt. Ich möchte keinen Song für billige Lacher schreiben – es soll den Leuten unter die Haut gehen“, erklärte Ronson den Song, den er gemeinsam mit Andrew Wyatt schrieb. „Der Song sagt Jungen, dass es okay ist, die Nummer zwei zu sein. Das Internet hat zu einer gewissen Isolation bei Jungen geführt, und diese Idee der männlichen Kameradschaft und des Austauschs von Gefühlen ist eine nette und unerwartete Sache, die dabei herausgekommen ist.“ Ronson teilte zur Wirkung des Song auch eine Anekdote: „Mit dem achtjährigen Sohn eines Freundes wurde Schluss gemacht und er sagte: ‚Das ist in Ordnung, Barbie hat ja auch mit Ken Schluss gemacht.‘“

„I’m Just Ken“ überzeugt sogar die Academy

Von Hauptdarsteller Ryan Gosling gesungen, wurde „I’m Just Ken“ zum Hit. Die Szene, in der die vielen Kens der „Barbie“-Welt, angeführt von Goslings klassischem Ken, kämpfen und tanzen, ging viral. „I’m Just Ken“ wurde sogar für einen Oscar als „Bester Song“ nominiert, allerdings gewann Billie Eilish mit „What Was I Made For?“, der ebenfalls aus „Barbie“ stammt. Ryan Gosling trat trotzdem bei der Verleihung des Filmpreises auf – zur großen Freude des Publikums.

Ryan Gosling performte den Oscar-nominierten Song bei der Verleihung:

Gosling teilte sich dafür neben einer Reihe an Tänzern auch die Bühne mit Schauspielkollegen aus dem Film, die dort andere Kens spielten. Mit von der Partie waren außerdem Mark Ronson und Andrew Wyatt selbst sowie die Gitarristen Slash (Guns N’ Roses) und Wolfgang Van Halen (Mammoth WVH), die auch auf der Originalaufnahme im Film zu hören waren.