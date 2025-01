Ryan Gosling im Gespräch für neuen „Star Wars“-Film

Die Regie soll schon stehen – und zwar wird wohl „Deadpool & Wolverine“-Macher Shawn Levy das Filmen übernehmen.

Hey girl: Ryan Gosling hat womöglich sein nächstes Filmprojekt gefunden. Brancheninsidern zufolge ist der „Barbie“- und „La La Land“-Star momentan in Verhandlungen für einen neuen „Star Wars“-Film. Dieser soll eine eigenständige Geschichte erzählen und von Shawn Levy („Nachts im Museum“, „Deadpool & Wolverine“) gedreht werden.

Keine Skywalker-Story

Die Infos zu dem Sci-Fi-Epos in der Mache stammen von „Variety“ und „The Hollywood Reporter“. Sie berichten auch, dass das Werk bisher noch keinen Titel hat, aber bereits klar ist, dass man sich für dafür komplett von der Skywalker-Geschichte wegbewegt.

Zwar gibt es neben Gosling keine weiteren Cast-News, jedoch sind wohl Drehbuchautor und Produktionsfirma schon gefunden. Das Schreiben übernimmt demnach Jonathan Tropper – für Regisseur Levy ein Bekannter von Arbeiten wie „Sieben verdammt lange Tage“ und „The Adam Project“. Und die Produktion liegt angeblich bei Levys Team vom Unternehmen 21 Laps, in Kooperation mit Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy.

„Star Wars“-Idee seit 2022 in Planung

Die Planung des Streifens soll laut „The Hollywood Reporter“ schon seit 2022 in Gange sein. In welcher Zeit bzw. in welchem Setting die neue „Star Wars“-Story stattfinden wird, ist aber bisher noch nicht nach außen gedrungen. Genauso wenig wie ein möglicher Veröffentlichungstermin.

Für Gosling wäre es das erste Franchise in seiner Karriere.