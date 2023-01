Willem Dafoe ist im Gespräch für Robert Eggers‘ „Nosferatu“-Remake

Willem Dafoe könnte im „Nosferatu“-Remake von Regisseur Robert Eggers mitspielen. Seine Beteiligung ist bisher noch nicht offiziell bestätigt. Der Schauspieler befinde sich jedoch im Gespräch für eine Rolle, berichtet deadline.com.

Eggers plant ein Remake des Stummfilms „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau, auf den sich auch „Shadow of the Vampire“ bezieht. Der im Jahr 1922 erschienene Film basiert lose auf Bram Stokers Roman „Dracula“. Neben der Regie wird Eggers auch die Verantwortung für das Drehbuch übernehmen. Würden sich der Regisseur und Dafoe bei den Rollenverhandlungen einigen, könnte der Film die dritte Kooperation der Männer werden. Die beiden arbeiteten bereits bei den Filmen „Der Leuchtturm“ und „The Northman“ zusammen.

Dafoe hat Erfahrung mit Vampir-Filmen – im Gruselfilm „Shadow of the Vampire“ spielte er Max Schreck, den Darsteller des Nosferatu im Stummfilm. In dieser Rolle wurde er sogar für einen Oscar nominiert. Dennoch wird er diesmal Berichten zufolge nicht als Blutsauger gecastet – diese Rolle geht definitiv an Bill Skarsgård („Es“). Die weibliche Hauptrolle wird mit Lily-Rose Depp („Yoga Hosers“) besetzt. Zum Cast gehört ebenfalls Nicholas Hoult. Der Schauspieler ist momentan an der Seite von Nicolas Cage als Draculas Gehilfe „Renfield“ in der gleichnamigen Horrorkomödie zu sehen. Welchen Charakter Dafoe jetzt verkörpern könnte, ist bisher nicht bekannt.

„Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ sollte als nicht authorisierte „Dracula“-Adaption 1925 nach einem Urheberrechtsstreit vernichtet werden. Der Film überlebte in verschieden Schnittversionen, und ist in mehreren restaurierten Fassungen zu sehen. Er erzählt die Geschichte von Thomas Hutter, der wegen eines Hauskaufs zum Grafen Orlok (Nosferatu) in die Karpaten reist. Dort findet er heraus, dass der Graf ein Vampir ist. Orlok, der sich in Hutters Frau verliebt hat, begibt sich nach Wisborg und bringt die Pest über Hutters Heimatstadt. Der Stummfilm wurde bereits 1979 von Werner Herzog als „Nosferatu – Phantom der Nacht“ neu verfilmt.