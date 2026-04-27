Kylie Jenners Diamantring: Heiratet sie Timothée Chalamet?

Ein Dinner und ein neuer glitzernder Ring– und schon spekuliert das Internet: Plant Kylie Jenner die Verlobung mit Timothée Chalamet?

Vor allem die Beziehungen des Jenner-Kardashian-Familienclans stehen stets im Interesse der Öffentlichkeit. Vor Kurzem machten Kim Kardashian und der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton ihre Beziehung öffentlich. Auch um Kendall Jenner und Schauspieler Jacob Elordi kursieren derzeit neue Gerüchte – und nun machte auch Kylie Jenner bei einem Restaurant-Besuch mit einem neuen Schmuck-Detail auf sich aufmerksam, das Gerüchte um sie und ihren Partner Timothée Chalamet anstieß.

Kylie Jenner mit neuem Diamantring

Am 26. April 2026 wurde die Unternehmerin mit zwei Freundinnen im Sushi Park in Los Angeles gesichtet. Dabei zog vor allem neuer Schmuck die Aufmerksamkeit auf sich: Sie zeigte sich mit einem auffälligen Diamantring am kleinen Finger. Über das neue Accessoire zeigte sich die zweifache Mutter sichtlich gut gelaunt und präsentierte es ihrer Begleitung.

Nun stellt sich die Frage: Was hat es mit dem Ring auf sich? Laut dem Magazin „Page Six“ handelt es sich um keinen überraschenden Auftritt – sie zeigte sich schon öfter mit derartigen Ringen.

Pinky-Ring als Markenzeichen

Ein großer Diamantring am kleinen Finger ist in der Tat nichts Neues. Das Schmuckstück avancierte zu einer Art Markenzeichen, das sie bereits auf mehreren Events der letzten Jahre begleitete. Bereits im Jahr 2019 besuchte sie die Premiere der Dokumentation „Travis Scott: Look Mom I Can Fly“ über ihren Ex-Partner Travis Scott und trug dabei ebenfalls einen solchen. Damals machten Gerüchte um eine mögliche Verlobung die Runde, die sich allerdings als falsch herausstellten.

Auch in jüngster Vergangenheit zierte die Beauty-Mogulerin sich sowohl beim Palm Springs Film Festival als auch bei den Golden Globes 2026 mit 100-Karat-Diamanten. Genau zu diesen Events begleitete die 28-Jährige ihren aktuellen Freund Timothée Chalamet. Dieser wird nun selbstverständlich auch mit ihrem neuesten Schmuck-Auftritt in Verbindung gebracht.

Ring mit Bedeutung?

Das Paar ist bereits seit drei Jahren zusammen und zeigte sich vor allem bei den bereits erwähnten Auftritten zu Beginn des Jahres 2026 sehr vertraut und innig. Somit fragen sich Boulevard-Interessierte selbstverständlich: Steckt mehr hinter dem neuen Ring als die bloße Manifestation eines Markenzeichens?

Könnten beim Schauspieler und bei der Influencerin bald die Hochzeitsglocken läuten? Dabei handelt es sich natürlich um reine Spekulation. Konkrete Indizien oder gar Statements des Promi-Paares zu einer Vermählung gibt es bisher keine. In Anbetracht des Rings lohnt es sich für Fans allerdings vielleicht, die Ohren offenzuhalten.