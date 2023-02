Owen Wilson erstmals in Bob-Ross-Gedächtnis-Look zu sehen

Foto: WireImage, Roy Rochlin. All rights reserved.

Owen Wilson 2022 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/WireImage)

Die Produktionsgesellschaft IFC Films hat einen ersten Trailer für den an den US-Maler Bob Ross angelehnten Film „Paint“ veröffentlicht. In der Komödie von Brit McAdams verkörpert Owen Wilson den Vermonter Maler „Carl Nagyl“, der ebenfalls eine Mal-Show und dazu das Aussehen Bob Ross‘, vor allem seinen markante Frisur hat. Der Film ist für den 7. April in den US-amerikanischen Kinos angekündigt.

Ross moderierte von 1983 bis 1994 die beliebte TV-Show „The Joy of Painting“, in der er seine Maltechnik präsentierte, bevor er 1995 im Alter von 52 Jahren verstarb. Vorwiegend war er für seine Landschaftsmalerei bekannt. Die späteren Folgen seiner Serie werden teilweise immer noch ausgestrahlt, auch in Deutschland.

Die Dreharbeiten sind seit Sommer 2021 abgeschlossen. An der Seite von Hauptdarsteller Owen Wilson spielen unter anderem Wendi McLendon-Covey, Stephen Root und Michaela Watkins. Es ist nicht der einzige Film mit ihm, der dieses Jahr erscheinen soll. Zusammen mit Jared Leto und Jamie Lee Curtis ist Wilson in der für August angekündigten Horror-Komödie „Haunted Mansion“ zu sehen.