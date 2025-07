Ozzy Osbourne: So groß war sein Vermögen

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne. Der Frontmann von Black Sabbath ist im Alter von 76 Jahren verstorben, wie seine Familie am Dienstag (22. Juli) bestätigte. Osbourne hinterlässt nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein finanzielles Erbe.

So viel hinterlässt Ozzy

Laut dem Portal „Celebrity Net Worth“ belief sich das Vermögen von Ozzy Osbourne zum Zeitpunkt seines Todes auf rund 220 Millionen US-Dollar (ca. 188 Millionen Euro). Den Großteil dieses Vermögens erwirtschaftete er während seiner über 50-jährigen Musikkarriere.

1996 rief der Musiker das Ozzfest ins Leben, ein Metal-Festival, das weltweit über fünf Millionen Fans anzog. Es generierte Einnahmen von mehr als 100 Millionen US-Dollar (ca. 85 Millionen Euro). Eine weitere Einkommensquelle stellten die Merchandise-Verkäufe dar: Diese brachten über 50 Millionen US-Dollar (ca. 43 Millionen Euro) ein.

Einnahmen durch Reality-TV

Neben der Musik sorgte Ozzy Osbourne auch durch die Reality-TV-Show „The Osbournes“ für Schlagzeilen. Diese lief von 2002 bis 2005 auf dem Sender MTV und zeigte das Familienleben von Ozzy, seiner Ehefrau Sharon sowie den Kindern Jack und Kelly. Sie avancierte zur erfolgreichsten Serie in der Geschichte des Senders. Das US-amerikanische Magazin „Parade“ veröffentlichte die mutmaßlichen Gagen, die die Familie während der Ausstrahlung erhielt.

In der ersten Staffel verdiente jedes Familienmitglied ca. 20.000 US-Dollar (ca. 17.000 Euro) – also insgesamt um die 80.000 US-Dollar (ca. 68.000 Euro). In Summe brachte die erste Staffel den Osbournes etwa 800.000 US-Dollar (ca. 682.000 Euro) ein.

Für die zweite Staffel verhandelte Sharon Osbourne deutlich höhere Honorare: 5 Millionen US-Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) pro Familienmitglied, zuzüglich weiterer Boni.

Immobilien in den USA und Großbritannien

Auch im Immobiliensektor investierte Ozzy Osbourne gemeinsam mit seiner Frau erfolgreich und erweiterte so sein Vermögen. Zu den bedeutendsten Transaktionen zählen:

Malibu (2012): Verkauf eines Strandhauses für knapp 8 Mio. USD (ca. 6,8 Mio Euro)

Hidden Hills (2013): Verkauf eines Anwesens für 11,5 Mio. USD (ca. 9,8 Mio Euro)

Sierra Towers, Los Angeles: Zwei Wohneinheiten für insgesamt 6,3 Mio. USD (ca. 5,4 Mio Euro)

Hancock Park, LA (2015): Kauf eines Anwesens für 12 Mio. USD (ca. 10,3 Mio Euro), später zum Verkauf angeboten für 18 Mio. USD (ca. 15,3 Mio Euro)

Beverly Hills (1999): Kauf des Hauses, in dem „The Osbournes“ gedreht wurde, für 4 Mio. USD (ca. 3,4 Mio Euro); später verkauft an Christina Aguilera für 11,5 Mio. USD (ca. 9,8 Mio Euro)

Buckinghamshire, England (1993): Erwerb eines historischen Landsitzes

Letzter Auftritt Osbournes im Juli

Am 5. Juli 2025 gaben Black Sabbath ein Abschiedskonzert vor über 40.000 Besucher:innen in ihrer Heimatstadt Birmingham. Der Titel: „Back To The Beginning“. Der Event diente gleichzeitig als Hommage an ihr gesamtes musikalisches Lebenswerk.