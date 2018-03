Da „Pacific Rim: Uprising“ (Kinostart: 22. März 2018) laut Produktionsnotizen einen Regisseur, gleich vier (!) Drehbuchautoren sowie diverse Darsteller hat, muss man ihn wohl auch kurz wie einen echten Film abhandeln: Und nach all den üblichen Kriterien hat Steven S. DeKnight, ein Name, den man sich nicht merken muss, einen ziemlich unnützen und dummen Sommer-Blockbuster gedreht, der dazu (noch dümmer) im März startet. Einen mit schlechten Dialogen, einigen netten Setpieces und der Ideen unnötig zweitverwertet, mit denen sich schon Guillermo del Toro 2013 keine Meriten verdient hat.

Aber „Pacific Rim: Uprising“ ist gefühlt überhaupt kein Film, sondern eher eine Schnapsidee besoffener Jugendlicher vom VW-Polo-Treffen, die es irgendwie in die weltweiten Kinos geschafft hat. Nah dran an dem berühmten „Hirn aus“-Argument, mit dem sich „Transformers“-, „Fast and Furious“- und Marvel-Fans immer vor Leuten mit Geschmack rechtfertigen, obwohl sie insgeheim dann doch Plot-Details der Blockbuster diskutieren. Obwohl diese es natürlich nie verdient haben.

„Pacific Rim 2: Uprising“ ist ein Film für China

Nun ja. Nach „Pacific Rim: Uprising“ gibt es für die Zuschauer ganz bestimmt nichts zu diskutieren. Außer, ab welchem Alter man eigentlich zu alt für Filme ist, in denen am Ende ein gigantischer Roboter auf ein noch gigantischeres Monster stürzt, das gerade den Fuji besteigen möchte, um so irgendwie die Erde für eine fremde Alienrasse fruchtbar zu machen. Wissenschaft, meine Damen und Herren!

Auch interessant „Transformers 5“-Kritik: Die Taschenuhr, die Adolf Hitler getötet hat Ein liebeswertes Guilty Pleasure ist „Uprising“ trotzdem geworden, auch wenn sich der Film dermaßen unverschämt an den chinesischen Markt heranschmeißt, dass sogar Disney sich dafür schämen würde. Und die haben immerhin das „Star Wars“ aus dem kommenden „Han Solo“-Film entfernt, weil die Chinesen nicht mit der Marke warm werden. In „Uprising“ jedenfalls wird die Menschheit mit einem kurzen Abstecher nach Sydney in Tokio und Shanghai verteidigt. Natürlich vor lächerlich großen Monstern, mit einem lächerlich diversen Team von jungen Jaeger-Piloten und einem neuen Feind: einer Mischung aus den von Menschen erschaffenen Robotern und Kaiju (so heißen die Monster), die dann (Realitätsbezug!) Drohnen heißen.

„Pacific Rim 2: Uprising“-Kritik: So schön ist Arbeitsverweigerung 1 von 6 Foto: Universal. All rights reserved.

2 von 6 Foto: Universal. All rights reserved.

3 von 6 Foto: Universal. All rights reserved.

4 von 6 Foto: Universal. All rights reserved.

5 von 6 Foto: Universal. All rights reserved.

6 von 6 Foto: Universal. All rights reserved. Previous Image Next Image

All diese Monstrositäten werden natürlich in schöner Regelmäßigkeit von Regisseur (?) DeKnight wie in der Spielzeugecke gegeneinander geworfen, neu sind die noch dämlicheren Waffen der Roboter: Da kommen Laserpeitschen und große Stahlkugeln zum Einsatz, in der Zukunft betrachtet die Menschheit ordentliche Raketen wohl als Betrug.

Ausgerechnet die Kämpfe wirken eine Nummer kleiner

Auch interessant Die besten Filme aller Zeiten Verzeihlich bleibt das alles bis zur letzten, noch so dämlichen Actionszene, weil alle Beteiligten an „Uprising“ wissen, was sie hier tun. Und sich einfach von Studiogeld besoffen vor den Augen der Zuschauer austoben. John Boyega („Star Wars: Die letzten Jedi“) hat in seiner Hauptrolle, er spielt den Sohn des im ersten Teil verstorbenen Stacker Pentecost (Idris Elba), genügend zynischen Spaß, um seinen Elan in den Saal zu tragen. Die restlichen Darsteller haben sich anders als die Schauspieler in den „Transformers“-Filmen gar nicht erst einreden lassen, dass sie hier im Mittelpunkt stehen oder Tiefe entwickeln sollen. Gut gelaunt werden in „Pacific Rim“ erbauende Reden gegen den Untergang der Welt gehalten, die Anwohner Tokios verschwinden wie durch ein Fingerschnippen von der Bildfläche, damit die Roboter sich ohne lästige Diskussion über zivile Opfer in einem Familienfilm durch die Hochhäuser werfen. Insgesamt ist „Pacific Rim 2: Uprising“ etwas farbenfroher und lustvoller als sein Vorgänger, worunter aber die Dringlichkeit der Kämpfe leidet. Neben all den offensichtlichen Mängeln eines Gigasupermonsterfilms.

Die nach wenigen Minuten einsetzende geistige Abwesenheit des Publikums, das eingeplante Desinteresse an Figuren und Dialogen nutzt „Pacific Rim: Uprising“ im dritten Akt dann tatsächlich noch für einen Twist, den man eher nicht kommen sieht. Der wahre Bösewicht (neben den Monstern) wird genüsslich enthüllt – ein cleverer Moment in einem Film, der das Wort „clever“ eigentlich bewusst ablehnt. Der nicht einmal ein richtiger Film sein will, sondern nur eine umgekippte Spielzeugkiste für dumme Jungs und Mädels. Der so konsequent Drehbuch-, Regie- und Darstellerarbeit verweigert, dass man ihn mit dem Lächeln verlässt, das man nach einem Bürotag hat, an dem man völlig unproduktiv nur Quatsch mit den Kollegen gemacht hat.

„Pacific Rim: Uprising“ startet am 22. März 2018 in den Kinos.