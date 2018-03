Die besten Filme aller Zeiten

Von 1973 bis heute: Das hier sind die bisher 50 besten Punk(-Rock)-Alben. Finden zumindest wir.

Zur Feier des 40. Jahrestags der Veröffentlichung von NEVER MIND THE BOLLOCKS ..., der wichtigsten, vielleicht auch besten Punkplatte ever, haben wir die MUSIKEXPRESS-Ausgabe 11/2017 ein wenig aufgestockt und unter Mithilfe eines ansehnlichen Fachleute-Gremiums diese Liste zusammengestellt. Das war nicht einfach: Was ist Punk(rock), was nicht (mehr)? Warum finden diese – Sie wissen welche – Platten von The Slits, Fugazi, Mudhoney, den Zitronen oder Stranglers hier nicht statt, Hüsker Dü, Big Black oder der grobe „Bullenstaat“-Unsinn von Die Ärzte hingegen schon? Schreiben Sie uns, mailen Sie uns, rufen Sie uns an oder rotzen Sie uns vor die Tür – vielleicht…