Paris Jackson spricht über Suizid-Versuche

Paris Jackson sprach mit Willow Smith in deren Video-Talk-Format „Red Table“ über ihre früheren Suizid-Versuche und mentale Gesundheit. Bereits im Jahr 2017 hatte Jackson mit dem Rolling Stone über ihre multiplen Versuche, ihr Leben zu beenden, geredet. Das letzte Mal sei 2013 gewesen.

Mit Willow Smith unterhielt sie sich während der Show darüber, was ihr zur Besserung verhalf nach Jahren traumatischer Erfahrungen: „Viele Menschen bereuen es, wenn sie einen Suizid-Versuch hinter sich haben. Es gab Zeiten, in denen ich es bereute und Zeiten, in denen das nicht der Fall war. Und ich aufgebracht war, weil es nicht geklappt hat.“

Paris Jackson habe viel Cyber-Mobbing erfahren müssen

Jackson fuhr fort: „Aber jetzt, Jahre später, kann ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass es nicht geklappt hat. Die Dinge haben sich verbessert.“ Auf die Frage hin, was das suizidale Verhalten bei ihr ausgelöst habe, antwortete Paris Jackson: „Ich denke, es war einfach alles. Ich wusste nicht, wer ich war und wie mir geschieht. Ich war ein junges Mädchen in der Pubertät und dazu kam meine gesamte Situation und sehr viel Druck. Es war echt hart.“

Auch Cyber-Mobbing habe eine große Rolle gespielt, erklärte Jackson: „Die Leute haben mich jeden Tag dazu aufgefordert, mich umzubringen und ich war depressiv“. Ferner erklärte sie, sie sei sicher gewesen, dass die Suizid-Versuche früher oder später gelingen würden. „Ich dachte mir, okay, ich habe es versucht und versucht und versucht und es funktioniert nicht. Vielleicht ist es nicht die Zeit dafür und das macht mich fertig. Und eine Weile lang dachte ich mir: ,Ich warte einfach ab.‘ Was so düster ist.“

„Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich Selbstliebe fühlen und zulassen“

Was ihr wirklich geholfen habe, auf den Weg der mentalen Besserung zu kommen, erklärte Jackson: „Anfänglich, denke ich, war es — und es klingt sehr morbide — die radikale Akzeptanz, dass es einfach nicht klappte und daher nicht passieren sollte.“ Sie führte aus: „Es war eine radikale Akzeptanz von ,Wenn es meine Zeit ist, dann ist es meine Zeit‘ und solange warte ich ab. Und während dieser Wartezeit fand ich mehr und mehr Freude im Leben und mehr Wege, Dinge zu verarbeiten und Dinge zu mögen. Und zu leben, anstatt nur zu existieren.“

Jackson erinnerte sich, dass sie sich selbst einen Pep Talk gegeben habe, nachdem sie einen schlechten Tag hatte. Was auch dazu beitrug, ihre suizidalen Gedanken zu stoppen: „Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich Selbstliebe fühlen und zulassen“, sagte sie Smith. „Es war dieser eine kitschige Moment zwischen mir und dem Spiegel. Und es war so intensiv. Ich spürte so viel Dankbarkeit. Es brauchte so viel Zeit, um an diesem Punkt anzukommen.“

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden oder an Hilfsangebote wie die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Sie bietet schnelle Hilfe an – auch telefonisch unter 0800 / 111 0 111 – und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken, auch an nahestehende Personen.