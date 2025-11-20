Paris Jackson wirft Nachlassmanagern Selbstbereicherung am Jackson-Biopic vor

Paris Jackson erhebt schwere Vorwürfe gegen die Nachlassverwalter ihres Vaters und warnt vor Fehlentscheidungen rund um Biopic und Vermögensmanagement.

Die Uneinigkeiten zwischen Paris Jackson und den Vollstreckern des Nachlasses ihres Vaters Michael Jackson dauern an. Die 27-Jährige zeigt sich „zunehmend besorgt“, dass die Verwaltung des Nachlasses, einschließlich der lang erwarteten Filmbiografie „Michael“, weniger dem Aufbau langfristigen Wohlstands für die Familie diene, sondern vielmehr darauf abziele, die Testamentsvollstrecker ihres verstorbenen Vaters zu „bereichern und zu verherrlichen“. Insbesondere wirft sie einem der beiden Vollstrecker vor, den Nachlass ausgenutzt zu haben, um im Biopic über Michael Jackson den einzigen prominenten Schauspieler der Besetzung für die Darstellung seiner eigenen Person zu gewinnen.

Einspruch gegen Kontoauszüge eingelegt

Wie „Billboard“ berichtete, legte die Tochter des verstorbenen Popsängers am 18. November beim zuständigen Nachlassgericht Einspruch gegen die Kontoauszüge des Jahres 2021 ein. Darin heißt es, die Testamentsvollstrecker hätten „es völlig versäumt, Bargeld kompetent anzulegen, während sie gleichzeitig Kapital nur dort eingesetzt haben, wo es das Potenzial hatte, sie persönlich zu entschädigen“.

Paris Jackson wirft Vollstreckern Selbstbereicherung vor

Nach Darstellung von Paris Jackson hätten die Nachlassverwalter John McClain und John Branca über 464 Millionen Dollar ungenutzt liegen lassen, weil sie „nicht an den Gewinnen“ aus langfristigen Investitionen beteiligt seien. Stattdessen, so Jackson, hätten sich der A&R-Manager und der Anwalt „darauf konzentriert, so viel Geld wie möglich in Projekte im Zusammenhang mit der Unterhaltungsindustrie zu stecken“, wofür die Testamentsvollstrecker ihrer Aussage nach eine Provision von 15 Prozent erhalten hätten.

Mittel zur Selbstverherrlichung?

„Paris ist zunehmend besorgt, dass der Nachlass für John Branca zu einem Mittel geworden ist, sich selbst zu bereichern und zu verherrlichen, anstatt den Interessen der Begünstigten zu dienen und das Erbe ihres Vaters standhaft zu bewahren“, heißt es laut „Billboard“ in der Gerichtsakte. Weiter wird angeführt: „Tatsächlich scheint es, dass Herr Branca seine Position als ausführender Produzent, eine Rolle, die er zuvor noch nie im Zusammenhang mit einem Spielfilm ausgeübt hat, genutzt hat, um den einzigen A-List-Schauspieler der Produktion, Miles Teller, zu engagieren, der ihn selbst in der kommenden Filmbiografie ‚Michael’ spielen wird.“

Paris Jackson hatte in der Vergangenheit nicht nur Branca und McClain wiederholt kritisiert, sondern auch das Biopic „Michael“. In einer Reihe von Instagram-Posts im September bemängelte sie, das Drehbuch enthalte „viele Ungenauigkeiten“ und „glatte Lügen“. Der Film soll im April 2026 erscheinen.

Der Nachlass von Michael Jackson hat unter Branca und McClain große Summen erwirtschaftet. Trotz der mehr als 500 Millionen Dollar Schulden, die der Künstler 2009 hinterließ, sei der Nachlass heute zwei Milliarden Dollar wert, behaupten die Vollstrecker. Sie führen ihren Geschäftsstrategien einen „beispiellosen Erfolg“ zu.