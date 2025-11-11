Paris Jackson: Darum kann sie sich eine Nudel durch die Nasenlöcher ziehen

Paris Jackson ist ihrem Vater Michael Jackson dankbar für dessen auferlegte Maskenpflicht

Die Tochter von Michael Jackson berichtet über eine perforierte Nasenscheidewand nach früherem Drogenkonsum.

Paris Jackson, Tochter des „King of Pop“ Michael Jackson, hat auf Social Media offenbart, dass ihre frühere Drogenabhängigkeit bleibende Spuren hinterlassen hat. Buchstäblich. Die 27-Jährige erklärte, dass sie infolge ihres früheren Konsums ein Loch in der Nasenscheidewand habe.

Die Musikerin und Schauspielerin teilte am Wochenende ein offenes Update mit ihren Followern: „Ich habe eine perforierte Nasenscheidewand – genau das, was ihr denkt, woher es kommt. Nehmt keine Drogen, Kinder.“

Damit bestätigte sie, dass ihre Drogenvergangenheit dauerhafte körperliche Folgen hinterlassen hat.

Ein sichtbares Andenken an dunkle Zeiten

Paris Jackson erklärte, das Loch in ihrer Nase sei entstanden, als sie etwa 20 Jahre alt war – also in einer Zeit, in der sie mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte. Inzwischen kann sie darüber sprechen, ohne sich zu schämen. „Das Loch ist so groß, dass ich eine Spaghetti-Nudel von einem Nasenloch zum anderen durchstecken kann.“

Die Tochter von Michael Jackson hat in der Vergangenheit mehrfach über ihre psychischen Probleme und ihre schwierige Jugend gesprochen. Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 2009 fiel sie in eine tiefe Krise, die schließlich in Drogenmissbrauch und Selbstverletzungen mündete.

Kein chirurgischer Eingriff – aus gutem Grund

Trotz der körperlichen Beeinträchtigung will Paris Jackson keinen operativen Eingriff vornehmen lassen. Sie erklärt: „Eine Operation würde Schmerzmittel erfordern, und ich will mit solchen Substanzen einfach nichts mehr zu tun haben.“ Die Angst, erneut in alte Muster zu verfallen, überwiegt bei ihr den Wunsch nach einer kosmetischen Korrektur.

Im Januar verkündete Paris auf Instagram stolz, dass sie seit fünf Jahren clean und nüchtern ist. Sie bezeichnet ihre Genesung als täglichen Kampf, zugleich aber als ihren größten Erfolg. Das Loch in der Nase: eine Mahnung.