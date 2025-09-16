Paul Mescal will seine Beziehung zu Gracie Abrams schützen

Neu auf Netflix: Die besten neuen Filme im September 2025

Gracie Abrams hat ihre Beziehung mit Paul Mescal im Juli bekanntgegeben. Mescal behält die Details lieber für sich.

Paul Mescal möchte seine Beziehung mit Gracie Abrams vor den Augen der Öffentlichkeit schützen. Diese Beziehung sei „sehr wertvoll“ für ihn, betonte er.

Beziehung im Juli öffentlich gemacht

Die Beziehung zwischen dem irischen Schauspieler und der amerikanischen Sängerin wurde bekannt, als letztere ein gemeinsames Foto beim Glastonbury Festival im Juli 2025 auf Instagram postete. Seitdem hat die Künstlerin einige Bilder von gemeinsamen Momenten geteilt.

„Alles, was damit zu tun hat, ist mir sehr wichtig“

Im Interview mit dem amerikanischen „Rolling Stone“ wurde Mescal unlängst gefragt, ob es einen bestimmten Moment gegeben habe, der das Paar entscheiden ließ, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Darauf antwortete Mescal: „Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll“, sagte er. Und weiter offenbarte er: „Ich habe zwar eine Antwort, aber alles, was damit zu tun hat, ist mir sehr wichtig, und ich möchte nicht … Das ist nicht … Ich weiß nicht wirklich … Ähm … Ich möchte diese Dinge grundsätzlich schützen.“

Der Schauspieler gab nicht mehr preis und zeigt sich auch sonst sehr privat. Was man zu ihm weiß: Er wird in einer kommenden Biopic-Serie über die Beatles Paul McCartney spielen und auch selbst singen.

Zuvor mit Phoebe Bridgers zusammen

Paul Mescal war zuvor – von 2020 bis 2022 – in einer Beziehung mit Sängerin Phoebe Bridgers. Er trat zudem in Bridgers‘ Musikvideo zu „Savior Complex“ auf und sang den Hintergrundpart für Bridgers‘ Cover-Version von „So Much Wine“ von The Handsome Family.

Und was macht Gracie Abrams gerade so? Sie ist bekannt für ihren Hit „That’s So True“ und war bis vor Kurzem auf internationaler Tour. Bei ihrem jüngsten Konzert in Los Angeles coverte sie Taylor Swifts „All Too Well“ und sagte zum Publikum: „Mir ist bewusst, dass viele von uns sich nur deshalb kennen, weil ich viele von euch durch die Eras-Tour kennengelernt habe.“