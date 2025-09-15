Travis Kelce spricht über Verlobung mit Taylor Swift – neue Details enthüllt

Der NFL-Star berichtet von der Nervosität vor seinem Heiratsantrag und der einen oder anderen Träne.

Am 26. August 2025 gaben Travis Kelce und Taylor Swift ihre Verlobung in einer Fotostrecke auf Instagram bekannt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, scherzten die beiden Stars in ihrem Post. In einem neuen Interview erzählt der NFL-Star nun, wie es ihm vor dem berüchtigten Kniefall erging.

Travis Kelce: Schweiß und Tränen vor dem Antrag

Als Travis Kelce um Taylor Swifts Hand anhielt, muss er wohl vorher doch ziemlich nervös gewesen sein, wie er nun gesteht. „Die Handflächen waren schweißnass“, erklärt Kelce Erin Andrews in einem Interview vor dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles.

Obwohl er die Geschichte zum Heiratsantrag lieber seine Verlobte erzählen lassen möchte, plaudert der NFL-Star doch zumindest ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen. So sagt er im „NFL on Fox“-Format: „Ich bin ein emotionaler Typ, daher gab es hier und da schon ein paar Tränen. Es ist bis heute eine aufregende Sache, und ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen.“

Kelce über Swift: „Sie macht mich zu einem besseren Menschen“

Als Andrews ihn fragt, wie viel glücklicher Swift den selbsternannten „glücklichsten Mann der Welt“ gemacht habe, entgegnet Travis Kelce außerdem: „Sie hat eine Begeisterung und Lebensfreude mitgebracht, die mich zu einem besseren Mann gemacht hat, zu einem besseren Menschen – und die mich noch wohler in meiner Haut fühlen lässt.“

Die Liebesgeschichte und der Karriereweg von Taylor Swift und Travis Kelce

Das Paar lernte sich vor zwei Jahren nach einem Konzert der Sängerin kennen, nun planen die beiden ihre Hochzeit im nächsten Sommer.

Doch nicht nur im Privatleben der Stars geschehen große Dinge, auch ihre Karrieren stehen vor wichtigen Meilensteinen. Anfang des September startete Kelce in seine 13. NFL-Saison, während Swift sich auf die Veröffentlichung ihres 12. Albums THE LIFE OF A SHOWGIRL am 3. Oktober vorbereitet.