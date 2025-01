Gracie Abrams über Supportact-Petition: „Uncool und bizarr“

Als Voract lohnt sich ein dickes Fell – das wünscht man nun auch Dora Jar, die dem Hass von Gracie-Abrams-Fans ausgesetzt ist.

Gracie Abrams geht im Frühjahr auf große Tournee. Wer vor ihr ein Warmup-Set spielen wird, gab sie am Freitag, den 24. Januar, bekannt. Dass als Support nun Dora Jar zu sehen und hören sein wird, schmeckte einigen Fans wohl nicht – es wurde eine Petition ins Leben gerufen, die dafür gedacht war, die Newcomerin wieder aus dem Vorprogramm zu streichen.

Bitte jemand „Bekannteres und Energiegeladeneres“ dazuholen

Via „change.org“ ging ein Aufruf von einem sogenannten „Dexter Morgan“ zur Unterschriftensammlung an den Start, um gegen Dora Jar als Voract vorzugehen. Inzwischen ist die Petition wieder offline, doch das Wording machte im Netz schnell die Runde. So sagte der Initiator wohl, dass viele Fans von Gacie Abrams „verwirrt und perplex“ über die Einscheidung seien, Dora Jar mit auf Tour zu nehmen. Die Künstlerin, die im September 2024 ihr Debütwerk NO WAY TO RELAX herausbrachte und auch schon für Billie Eilish eröffnete, sollte seiner Meinung nach durch einen Artist ersetzt werden, der „bekannter und energiegeladener“ sei. Dora Jars Songs wären zu langsam und würden nicht den richtigen Vibe für Abrams heraufbeschwören können.

Gracie Abrams Reaktion auf Instagram

Während im Internet verschiedenste Meinungen zu dem Thema aufeinandertreffen, hat Gracie Abrams eine ganz klare Botschaft. Unter dem Posting dazu von „Stereogum“ ließ sie auf Instagram vermelden: „Ich habe gerade von dieser absoluten Lächerlichkeit gehört … So uncool und bizarr und auch nicht im Entferntesten plausibel“ Und weiter: „Ich könnte nicht glücklicher und stolzer sein, mit diesem talentierten Wunder eine Bühne zu teilen.“

Dora Jar teilt sich auch mit

Da es von vielen Seiten auch Mitleidsbekundungen in Richtung Dora Jar gibt, reagierte auch sie via X auf eines dieser empathischen Statements mit den Worten: „Keine Sorge, das stört mich nicht! Ich werde für all die musikliebenden, offenherzigen Fans auftreten. Diejenigen, die nicht interessiert sind, können Merch kaufen, während ich spiele (aber sie können sich auch von mir unterhalten lassen…;)) Eine überwältigende Menge an Fans war auch schon so freundlich und aufgeregt.“

Gracie Abrams in Deutschland

Mit ihrer „The Secret of Us“-Tour wird Gracie Abrams für vier Konzerte nach Deutschland kommen. Alle Gigs im Überblick: