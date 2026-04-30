Schon wieder neues Material: Little Simz überrascht mit „Sugar Girl“

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Little Simz  |  Little Simz mit neuer EP „Sugar Girl“: Das steckt dahinter

Foto: Getty Images. Shirlaine Forrest. All rights reserved.

Kaum ist „Lotus“ draußen, legt sie nach: Die EP „Sugar Girl“ erscheint am 8. Mai & deutet neue Richtung an.

Little Simz hat überraschend neue Musik angekündigt. Unter dem Titel „Sugar Girl“ erscheint die EP bereits am 8. Mai und markiert damit den nächsten kreativen Schritt nach ihrem jüngsten Studioalbum „Lotus“.

Schnelle Rückkehr

Erst im Juni 2025 veröffentlichte die britische Rapperin ihr sechstes Studioalbum „Lotus“. Mit „Sugar Girl“ folgt nun ungewöhnlich schnell neues Material. Die EP erscheint bereits eine Woche nach der Ankündigung und wurde von der Künstlerin selbst über ihre Social-Media-Kanäle angeteasert.

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Diese hohe Schlagzahl ist für Simz nicht untypisch: Neben ihren Studioalben hat sie über die Jahre hinweg immer wieder EPs veröffentlicht, die oft als experimentellere Ergänzungen zu ihren größeren Projekten fungieren.

Neue Soundrichtung angedeutet

Ein erster Teaser deutet darauf hin, dass „Sugar Girl“ stilistisch eine andere Richtung einschlagen könnte als der Sound von „Lotus“. Während das Album stark auf Live-Instrumentierung setzte, scheint die neue EP stärker von digitalen Beats und reduzierteren Arrangements geprägt zu sein.

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Damit knüpft Little Simz an ihre Fähigkeit an, zwischen verschiedenen Klangwelten zu wechseln, ohne ihre künstlerische Identität zu verlieren. Schon in der Vergangenheit bewegte sie sich mühelos zwischen introspektivem Storytelling, politischem Rap und genreübergreifenden Experimenten.

Experimente und Intimität

EPs nehmen im Werk von Little Simz traditionell eine besondere Rolle ein. Projekte wie „Drop 6“ entstanden etwa unter sehr persönlichen Umständen und boten Einblicke in ihre kreative Entwicklung abseits großer Albumzyklen.

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Auch „Sugar Girl“ könnte in diese Kategorie fallen: ein kompakter, möglicherweise roher Einblick in aktuelle Gedanken und Sounds der Londoner Künstlerin. Der Titel selbst lässt Raum für Interpretation und könnte auf thematische Leichtigkeit oder bewusst gesetzte Kontraste hindeuten.

Ob die EP als eigenständiges Statement funktioniert oder als Brücke zu einem nächsten größeren Projekt dient, wird sich bereits Anfang Mai zeigen. Sicher ist: Stillstand ist für Little Simz weiterhin keine Option.

Leah-Lou Blank schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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