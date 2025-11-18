Berq in Berlin: Alle Infos zum Konzert in der Max-Schmeling-Halle

Oasis live 2026: Liam Gallagher macht Hoffnung auf weitere Konzerte

Berq kommt am 28. November 2026 für ein großes Konzert nach Berlin. Alle Infos zu Tickets, Einlass, Anreise, Setlist und neuer Musik in der Max-Schmeling-Halle.

Berq geht 2026 auf Tour und macht dabei auch Halt in der Hauptstadt. Am Samstag, 28. November 2026, tritt der Hamburger in der Max-Schmeling-Halle auf. Der Sänger will bei der Tournee auch mit „neue Musik“ auftreten. Hier gibt’s alle wichtigen Details zur Show im Überblick.

Tickets

Wer noch eine Karte für den Berlin-Gig des Pop-Künstlers ergattern möchte, hat Glück: Auf Ticketmaster sind noch vereinzelte Sitzplatz-Tickets für 58,90 Euro erhältlich.

Zeiten

Der Einlass startet voraussichtlich um 18:30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr mit dem Voract.

Support

Zum Support des Deutsch-Pop-Künstlers gibt es derzeit noch keine Informationen.

Anfahrt

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Die Adresse lautet: Am Falkpl. 1, 10437 Berlin.

Anreise mit dem Auto

Wer mit dem Auto anreist, sollte genügend Zeit einplanen. Die Venue verfügt über keine Besucher:innenparkplätze. Daher empfehlen die Veranstalter:innen die Anreise mit den Öffentlichen oder dem Fahrrad. Die Location arbeitet mit nextbike zusammen – im Umfeld der Halle gibt es mehrere Fahrradstationen.

Anreise mit den Öffentlichen

Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof der U2 Eberswalder Straße sowie der S+U-Bahnhof Schönhauser Allee. Von den Tramstationen Milastraße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist die Venue in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Die Location ist direkt in den Park eingebunden. Bei Konzerten ist der Zugang über den Parkplatz geschlossen. Die Veranstalter:innen empfehlen, über die Cantian- und Gaudystraße zur Venue zu laufen.

Setlist

Eine offizielle Setlist für die geplante Tour gibt es bisher noch nicht. Bei vergangenen Konzerten spielte Berq folgende Tracks:

Achilles

Träumen

berq

Heimweg

Einmal verliebt

Tourrettes

Wenn du weinst

2 Minuten

Mein Hass tritt dir die Haustür ein

Echo

Still

Vergissmeinnicht

Im Wind

Blauer Ballon

PIROUETTEN

Rote Flaggen

SCHLEIERKRAUT

Hier in „Heimweg“ reinhören:

Neues zu Berq

Anfang 2025 veröffentlichte der Künstler seine Ballade „Heimweg“. Die Single handelt von einer alten Liebe, die eine neu eingegangene Beziehung auf die Probe stellt. Er stellt Vergleiche zwischen den beiden an, bei denen die Verflossene sowie die Gewohnheit die Oberhand zu behalten scheinen – trotz der Schattenseiten, die zur Trennung führten.