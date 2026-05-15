OG Keemo: „Berserker“ hält uns an der Leine – Countdown bis 5. Juni

Statt neuem Release gab es nur einen Visualizer – doch OG Keemos „Berserker+“-EP begeistert trotzdem: „Blind“ knackt fast die Million. Was am 5. Juni kommt, bleibt Geheimnis.

Und wieder geht ein Countdown zu Ende. Am Donnerstag, den 14. Mai, um 18:00 Uhr bekamen Fans des Rappers statt neuer Musik einen Visualizer zu den bestehenden fünf Songs der „Berserker+“-EP. Ein Fan schrieb dazu passend auf YouTube: „Er hat uns an der Leine.“ Es scheint eine Promophase zu sein, an der wir uns noch einige Zeit erfreuen dürfen. So verkündet OG Keemo passend in seinem zuerst erschienenen Track „Blind“: „Mir egal, ob er in Patagonien lebt, ich will nur, dass die Promo losgeht.“ Anscheinend ist sie noch lange nicht vorbei, denn der neu erschienene Timer kündigt ein weiter entferntes Datum an, als manche Fans erwartet hatten. Am 5. Juni um 14:00 Uhr wird er ablaufen und neue Kunst zu Tage bringen.

Ob es sich dabei um einen Song, ein Album oder ein anderes Medium handelt, bleibt offen. Die visuelle Kunst auf der offiziellen „Berserker26“-Website hat sich jedenfalls verändert: Der Stil ist gleich, doch die alten Gemälde sowie Bilder von OG Keemo und seinem Produzenten Funkvater Frank sind neu.

Die EP zieht — und die Fans wollen mehr

Was auch immer kommt — die Fans stehen Schlange. Die erst letzten Freitag veröffentlichte EP sorgt bereits dafür, dass alle fünf Tracks gleichziehen. „Blind“ kratzt stand 15. Mai, nach nur einer Woche, an der Million und beweist damit, dass die Konzeption hinter Berserker und dem gesamten Rollout bestens aufgeht. Eine EP, die nicht bloß durch musikalische Samples aus Horrorfilmen und gute Reime, sondern besonders durch wiederkehrende visuelle Symbole — etwa Hirschkäfer — dazu einlädt, die Dauerschleife nicht mehr abzuschalten.

Rapper AZAD dient als Erzähler des Epos, während Ramzey und Maïa das Ganze begleitend unterstützen. Die auf „Blind“ zu sehende Pappkrone OG Keemos fängt an sich zu vergolden, denn seine Fans scheinen zwar mit der neuen EP am Festmahl genascht zu haben — aber lange noch nicht satt zu sein.