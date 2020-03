Für Sokee, Blond und Dixie Chicks, gegen Fler und Polanski, „die dumme Sau“: Paulas Popwoche im Überblick

Das wird Dich auch interessieren





Schon wieder was mit Abschieden, Chemnitz und Aggression. Wird sich Irmschler hier auch mal weiter entwickeln? Nein.

Sookee lässt es bleiben

Nach über zehn Jahren musikalischer Agitation für die „Sache“ (mehr dazu im Plenum) und ständiger Repräsentation für die Szene (Ihr wisst wer Ihr seid) verkleinert Sookee ihre Zielgruppe und möchte sich unter dem Namen Sukini auf Kindermusik konzentrieren. Aktuell ist sie noch auf „Wenns am schönsten ist“-Tour und da landete ich am Sonntag in Köln. Ich staunte nicht schlecht, als plötzlich Linus Volkmann (Ja, der von der Popkolumne auf musikexpress.de) auf der Bühne stand und durch den urlieben Abend moderierte. Alle waren in alles verliebt, es waren Stunden voller Melancholie, Solidaritätsgesten und Entschlossenheit. Danke für alles, Sookee. Der Kampf geht weiter.

Ebenfalls geil live waren Blond

Meine liebste Chemnitzer Band ist zur Kelly Familiy angeschwollen und gerade zu vierzigst (oder so) unterwegs. Ich mogelte mich vergangenen Freitag beim Gebäude 9 in den Backstage und freute mich, als in meiner neuen jecken Wessistadt plötzlich halb Chemnitz stand. Natürlich war auch auf der Bühne alles toll. Ausverkauft und absolut erlegen sang und lachte der Raum bei Songs über nervige Typen, Menstruation oder Essen zwischen den Zähnen mit. Wall of Death bei „Spinaci“, unglaublich. Gönnt Wuch auch mal den Voract Birdy Berlin! Und gebt ihm bitte meine Nummer.

Apropos linksfeministischer Mainstream

Trotz der Übermacht, die Feministinnen angeblich mittlerweile in der Welt haben, bekommen Vergewaltiger immer noch Preise und Anerkennung. Wo sind eigentlich all die zerstörten Männerkarrieren, die uns versprochen wurden? Roman Polanski hat den „César“ für Regie gewonnen, den wichtigsten französischen Filmpreis. Die dumme Sau. Schauspielerin Adèle Haenel verließ deshalb demonstrativ den Saal und Virginie Despentes trat nochmal schön nach.

„Und wenn wir zu denen ganz unten gehören, die eure Scheißmacht ganz direkt spüren, zeigen wir euch unsere Verachtung. Ihr kotzt uns an!“

Geile neue neue und neue alte Musik



Supererbin hat was Neues, aber Contentwarnung für „Wo sind wir hier überhaupt?“: Direkt Panikschweiß! Wünsche mir ein Mash-Up (oder wie die jungen Leute diese Remixe heute nennen) mit „Benzin“ von Das Flug.