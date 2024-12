Pavement: Erster neuer Song seit 1999 angekündigt

Re-Releases gab es in den vergangenen Jahren en masse – jetzt soll tatsächlich frisches Material kommen.

Der erste wirklich neue Track von Pavement seit 25 Jahren soll offenbar auf dem Score zum Film über die Band, „Pavements“, erscheinen. Ein Titel und das konkrete Veröffentlichungsdatum ist bisher nicht bekannt.

„Er ist ziemlich gut“

„Es wird einen neuen Pavement-Song auf dem Soundtrack geben, das ist alles, was ich euch verraten kann“, verkündete Gitarrist Scott Kannberg am Dienstag (17. Dezmeber) im Podcast „Kreative Kontrol“. „Ich habe heute einen Mix davon gehört – und er ist ziemlich gut“, gab sich der 58-Jährige überzeugt.

Zuletzt war im Oktober 1999 mit der MAJOR LEAGUES EP neue Musik der Slack-Rocker erschienen. Einen Monat vor ihrer Trennung. Seitdem arbeiteten die Bandmitglieder in anderen Projekten und wärmten eine große Menge an altem Material noch einmal in Neuauflagen auf – inklusive einer Vielzahl von unveröffentlichten Tracks. 2010, 2022 und 2024 fand sich die Formation um Sänger Stephen Malkmus für Live-Revivals wieder zusammen.

„Ein Song, den wir alle gerne gespielt haben“

Das jetzt angekündigte, noch anonyme Stück nahm die Gruppe ganz unprätentiös während der Proben zu ihrer Reunion-Tournee dieses Jahr auf. „Es ist keine große Sache, es ist einfach cool, weil es etwas anderes ist und es ist ein Song, den wir alle gerne gespielt haben“, sagte Kannberg im Podcast. Auch Alex Ross Perry, der Regisseur des neuen Biopics über die kalifornische Indie-Kombo, war zu Gast in der „Kreative Kontrol“-Folge. Sogar er habe trotz intensiver Zusammenarbeit mit der Band nichts von der Existenz des Liedes gewusst.

Perrys Film „Pavements“ feierte im September Premiere in Venedig. Es folgten Erstaufführungen in New York, London und Sidney. Die Mockumentary kombiniert Elemente eines Dokumentarfilms mit einer fiktiven Storyline und arbeitet dabei sowohl mit Archivmaterial der Reunion-Tourneen als auch mit Musik von „Slanted! Enchanted! A Pavement Musical“, einem Jukebox-Musical, das 2022 in New York uraufgeführt wurde.