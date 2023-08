Pavement: Ex-Drummer Gary Young gestorben

Gary Young, der erste Schlagzeuger von Pavement, ist im Alter von 70 Jahren verstorben.

Der ehemalige Schlagzeuger von Pavement, Gary Young, ist gestorben. Dies bestätigte ein Vertreter der Band gegenüber dem Online-Magazin Pitchfork am Mittwoch (17. August). Er wurde 70 Jahre alt. Young spielte bei Pavement seit den Anfangstagen der Band bis zu ihrem 1992er Album WATERY, DOMESTIC.

Gary, der mit bürgerlichen Namen Garrit Allan Robertson Young hieß, wurde am 3. Mai 1953 in Mamaroneck, New York geboren. Ab 1989 spielte er das Schlagzeug bei Pavement, bis er 1993 von Steve West abgelöst wurde. Zuvor war er Teil der Band The Fall Of Christianity.

„Am Anfang hatten sie keinen Schlagzeuger, also lud ich mich selbst ein, Schlagzeug zu spielen, und als nächstes war ich in der Band“, erinnerte sich Young 2015 gegenüber Vice. „Als ich sie zum ersten Mal hörte, verstand ich es nicht. Ich erzählte meinen Freunden in New York, dass ich gerade diese seltsame Platte gemacht hatte und ich nicht wirklich weiß, wie ich sie beschreiben soll. Drei oder vier Jahre später wurde mir klar, dass wir wirklich etwas gemacht hatten.“

Young trommelte bei Pavement bis zu ihrem 1992er Album WATEREY, DOMESTIC. Er produzierte auch zwei Songs auf Pavements EP MAJOR LEAGUES von 1999 und begleitete die Band bei mehreren Terminen ihrer Reunion-Tour 2010.

In einer auf Twitter geteilten Nachricht erinnerte Stephen Malkmus, Frontmann der Band, an Youngs Schlagzeugspiel für die Band als „one take and hit record“ („eine Aufnahme, einen Hit“). In einer gemeinsamen Würdigung von Pavement wurde Young als „furchtloser Feuerball“ bezeichnet. „Wir haben ihn alle geliebt und es war lebensverändernd, eine umwerfende Waffe zu haben, mit der man Musik machen konnte.“

Nach Pavement veröffentlichte Young auch eine Reihe von Alben unter dem Namen Gary Young’s Hospital und brachte 2016 die EP MALFUNCTION heraus. Im Jahr 2023 feierte der Dokumentarfilm „Louder Than You Think“, der Youngs Leben und Karriere dokumentiert, auf der South by Southwest (SXSW) Premiere.