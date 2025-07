Pearl Jam: Dave Abbruzzese wird wohl nicht als Drummer zurückkehren

Nach dem Ausstieg von Matt Cameron als Schlagzeuger von Pearl Jam hat sich Dave Abbruzzese zu Wort gemeldet. In einem Facebook-Beitrag vom 8. Juli äußerte sich der ehemalige Drummer der Gruppe zur Diskussion um eine mögliche Rückkehr zur Band – und erteilte direkt entgegen aller Spekulationen eine Absage.

Abbruzzese war von 1991 bis 1995 Teil von Pearl Jam und wirkte unter anderem an den Alben VS. und VITALOGY mit. Für viele Fans gilt er als prägende Figur der frühen Bandgeschichte. Nach dem Abschied von Matt Cameron hatten einige Fans eine Wiedervereinigung ins Spiel gebracht. Doch Abbruzzese sieht das anders.

„Ich glaube nicht, dass dieser Anruf je kommt“

„Ich habe nichts zu klären mit der Band“, schreibt der US-Amerikaner in seinem Facebook-Posting. Zwar hätte seine damalige Entlassung nicht vollständig in seiner Verantwortung gelegen – es habe eher Spannungen mit dem Management und dem damaligen Label gegeben – doch er betont nun, nie Groll gegen die übrigen Bandmitglieder gehegt zu haben. „Das Wasser unter der Brücke ist zu tief und zu eisig“, so Abbruzzese metapherreich dazu.

Einen persönlichen Kontakt zur Band habe es seitdem nicht mehr gegeben. Eine Rückkehr hält er daher für unwahrscheinlich, auch wenn er grundsätzlich offen wäre: „Ich weiß, dass ich musikalisch etwas beisteuern könnte, aber ich glaube nicht, dass dieser Anruf je kommt.“

Zugleich ruft er Fans dazu auf, von weiteren Aufforderungen abzusehen, Pearl Jam zu kontaktieren: „Ich verstehe den Wunsch nach einem musikalischen Wiedersehen, aber ich bitte darum, keine Nachrichten mehr in diese Richtung zu schicken.“ Somit scheint er final damit abschließen zu wollen.

Dave Abbruzzeses gesamtes Statement auf Facebook:

Was war mit Matt Cameron?

Am 7. Juli hatte Matt Cameron offiziell bekannt gegeben, dass er Pearl Jam verlässt. In einem Statement auf Social Media schrieb der 62-jährige Drummer: „Nach 27 fantastischen Jahren habe ich meine letzten Schritte als Drumriser für die mächtigen Pearl Jam gemacht.“ Er dankte den Bandmitgliedern Ed Vedder, Mike McCready und Stone Gossard dafür, ihn 1998 in die Band aufgenommen zu haben: „Es war eine Zeit voller Freundschaften, Kunst, Herausforderungen und Lachen.“

Auch die Band selbst teilte einen Beitrag in den Socials, in dem sie Camerons Bedeutung für Pearl Jam würdigten: „Von einem unserer ersten musikalischen Helden in Bands wie Skin Yard und dem mächtigen Soundgarden bis hin zu seinen Aufnahmen mit uns auf unseren allerersten Demos im Jahr 1990 – Matt Cameron war ein einzigartiger und wahrhaft kraftvoller Musiker und Schlagzeuger. Er war über 27 Jahre lang der Antrieb unserer Live-Auftritte und Studioaufnahmen. Diese Zeit war ein besonders wichtiges Kapitel für unsere Band. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. Matt wird uns sehr fehlen – als Musiker, als Freund, als Künstler. Wir lieben dich, Matt.“

Diskussion um mögliche Nachfolge

Seit Matt Camerons Rückzug wird in Fan-Kreisen über eine mögliche Nachfolge spekuliert. Neben Dave Abbruzzese wurden auch frühere Wegbegleiter wie Dave Krusen (Original-Drummer von Pearl Jam), Josh Klinghoffer, Richard Stuverud sowie Josh Freese und Zak Starkey als Kandidaten genannt. Einige von ihnen hatten bereits 2022 während Camerons krankheitsbedingter Abwesenheit bei Live-Auftritten ausgeholfen. Ob und wie es personell weitergeht, hat die Band bisher nicht offiziell bekannt gegeben.