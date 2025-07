Matt Cameron äußert sich zu Plänen nach Ausstieg bei Pearl Jam

Nach seinem überraschenden Ausstieg bei Pearl Jam hat sich Matt Cameron erstmals zu seinem Karrierestatus geäußert und stoppt damit Gerüchte um ein mögliches Karriereende. In einer Instagram-Story stellte der 62-Jährige klar: „Ich bin noch immer aktiver Musiker.“

Am 7. Juli hatte der langjährige Schlagzeuger von Pearl Jam sein Aus bei der Band um Eddie Vedder bekannt gegeben. Nach 27 Jahren schrieb Cameron: „Ich habe meine letzten Schritte als Drum-Riser der mächtigen Pearl Jam gemacht“, verbunden mit einem Dank an seine Bandkollegen für „eine einmalige Reise voller Freundschaft, Kunst, Herausforderungen und Lachen“.

Da Cameron zunächst keine weiteren Details zu seinen Plänen nannte, kochte die Gerüchteküche schnell hoch. Viele Fans vermuteten, dass der Musiker sich ganz aus dem Musikgeschäft zurückziehen würde.

Mit seinem kurzen, inzwischen abgelaufenen Instagram-Statement setzte der US-Amerikaner den Spekulationen nun ein Ende. Welche musikalischen Projekte er künftig verfolgen wird, ist allerdings noch offen.

Cameron stammt ursprünglich aus dem Raum San Diego und zog 1983 nach Seattle – zu einem Zeitpunkt, als sich dort die Musikszene gerade neu formierte. Bereits drei Jahre später stieg er bei Soundgarden ein. Bassist Ben Shepherd hatte kürzlich erklärt, dass die Band an Songs des letzten, bislang unveröffentlichten Albums mit Chris Cornell weiterarbeiten würde.

Last updated on 15. Juli 2025 at 11:33 - Image source: Amazon Affiliate Program. All statements without guarantee.