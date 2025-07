Pearl Jam: Schlagzeuger Matt Cameron steigt aus der Band aus

„Dahmer“ auf Netflix: So besangen Pearl Jam schon 1991 den Serienmörder Jeffrey Dahmer

Matt Cameron hat bekannt gegeben, dass er sich von Pearl Jam zurückzieht. Cameron war 1998 als Drummer zur Band gestoßen, kurz nachdem sich seine vorherige Band Soundgarden aufgelöst hatte.

Offizielles Statement auf Social Media

Am Montag, den 7. Juli, veröffentlichte der 62-jährige Schlagzeuger eine persönliche Nachricht auf Social Media. Darin heißt es: „Nach 27 fantastischen Jahren habe ich meine letzten Schritte vom Drumriser für die mächtigen Pearl Jam gemacht. Viel Liebe und Respekt an Ed, Mike und Stone dafür, dass sie mich 1998 in die Band aufgenommen haben und mir die Chance meines Lebens gegeben haben – eine Zeit voller Freundschaften, Kunst, Herausforderungen und Lachen.“

In seinem Posting fuhr Matt Cameron fort: „Ich bin für immer dankbar – der Crew, dem gesamten Team und den Fans auf der ganzen Welt. Es war eine unglaubliche Reise. Es wird noch mehr folgen. Danke euch allen von ganzem Herzen.“

Pearl Jam würdigen Cameron ebenfalls mit Social-Post

Auch die Band selbst teilte einen Beitrag in den Socials, in dem sie Camerons Bedeutung für Pearl Jam würdigten: „Von einem unserer ersten musikalischen Helden in Bands wie Skin Yard und dem mächtigen Soundgarden bis hin zu seinen Aufnahmen mit uns auf unseren allerersten Demos im Jahr 1990 – Matt Cameron war ein einzigartiger und wahrhaft kraftvoller Musiker und Schlagzeuger. Er war über 27 Jahre lang der Antrieb unserer Live-Auftritte und Studioaufnahmen. Diese Zeit war ein besonders wichtiges Kapitel für unsere Band. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. Matt wird uns sehr fehlen – als Musiker, als Freund, als Künstler. Wir lieben dich, Matt.“

Mehr zu Matt Cameron

Cameron stammt ursprünglich aus dem Raum San Diego und zog 1983 nach Seattle – zu einem Zeitpunkt, als sich dort die Musikszene gerade neu formierte. Bereits drei Jahre später stieg er bei Soundgarden ein.