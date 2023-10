Drake soll ohne Erlaubnis ein Sample von den Pet Shop Boys verwendet haben

Die Pet Shop Boys werfen Drake vor, ihren Song „West End Girls“ gesampelt zu haben, ohne ihnen dafür Credits zu geben.

Die Pet Shop Boys werfen Drake vor, für seinen neuen Song „All The Parties“ ein Sample von ihrem Track „West End Girls“ verwendet zu haben, ohne sie zuvor um Erlaubnis gebeten zu haben.

Die Pet Shop Boys melden sich auf Twitter zu Wort

Am Freitag (6. Oktober) hat Drake sein achtes Studioalbum FOR ALL THE DOGS veröffentlicht. Darauf zu finden ist ebenfalls der Track „All The Parties“, auf dem der 36-Jährige unter anderem folgendes singt: „East End boy and West End girls“. Dieser soll sowohl textlich als auch melodisch an den Song „West End Girls“ der Pet Shop Boys von 1984 erinnern. Auf diesem singt das Londoner Duo: „In a West End town, a dead end world/ The East End boys and West End girls“. Nach der Veröffentlichung von FOR ALL THE DOGS beschwerten sich die Pet Shop Boys via Twitter, dass sie darüber nicht in Kenntnis gesetzt worden waren:

„Überraschenderweise singt @Drake den Refrain von „West End Girls“ in dem Track „All the Parties“ auf seinem neuen Album. Keine Credits gegeben oder um Erlaubnis gebeten.“

Zu den Vorwürfen äußerte sich der kanadische Rapper bislang nicht.

In der Zwischenzeit arbeiten die Pet Shop Boys an der Neuauflage ihrer Platte RELENTLESS, die anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Albums veröffentlicht werden soll. Das 1993 erschienene Album gilt als begehrtes Sammlerstück, da nur 500 Exemplare der LP hergestellt worden sind.