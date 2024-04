Pet Shop Boys hören lieber Die Flippers als Taylor Swift

Flippers-Sänger und -Gitarrist Olaf Malolepski würde sich über die Pet Shop Boys als Ehrengäste auf einem seiner Solo-Gigs freuen.

Die Pet Shop Boys besingen auf ihrem NONETHELESS-Album mit dem Track „The schlager hit parade“ auch ihre große Liebe zur Schlagermusik. Im Interview hat Neil Tennant nun weiter ausgeführt, dass er speziell Die Flippers sehr zu schätzen wisse. Ist das der erste Schritt in Richtung Musiker-Freundschaft?

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neil Tennant trauert (umsonst) um Die Flippers

Im Gespräch mit „Spiegel“ hat Tennant über deutschen Schlager ausgeführt: „Schlager hat eine lange Historie. Ich mag diese Art von deutschem Pop, den wir bei uns nie hören. Ich bin immer noch traurig, dass ich es nicht mehr geschafft habe, ein Konzert der Flippers zu sehen, bevor sie sich getrennt haben.“

Doch kein Grund zur Trauer: Ex-Flippers-Sänger und -Gitarrist Olaf Malolepski hat nach der 2011er Trennung seiner Band im Alleingang weitergemacht und ist seitdem als Olaf der Flipper auf Tournee. Als Malolepski von Tennants Aussage Wind bekam, ließ er sich auch direkt gegenüber „Bild“ zu einer Einladung für die Briten hinreißen: „Auch ich bin ein Fan der Pet Shop Boys und kenne alle ihre Hits. Ich würde mich freuen, wenn Neil und Chris [Lowe] zu einem Konzert von mir kommen. Sie sind selbstverständlich meine Ehrengäste.“

Tennant und Lowe haben sich bisher nicht zu der Einladung geäußert.

Lieber Die Flippers als Taylor Swift

Im Gegensatz zur Schlager-Feierei könnten die Pet Shop Boys jedoch nicht den enormen Erfolg von Taylor Swift nachvollziehen. So sagte Neil Tennant gegenüber „Guardian“: „Wenn ich mir die Platten anhöre – wir haben eigentlich beide das gleiche Gefühl – für ein so großes Phänomen [wie sie es ist] … Wo sind die berühmten Songs? Was ist Taylor Swifts ‚Billie Jean‘?“ Der Sänger sei „enttäuscht“ von THE TORTURED POETS DEPARTMENT.

Pet Shop Boys live in Deutschland

Die Pet Shop Boys kommen im Rahmen ihrer Europatournee für drei Konzerte nach Deutschland – MUSIKEXPRESS präsentiert.