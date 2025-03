Pete Doherty trägt orthopädische Schuhe: „Leute können grausam sein“

Pete Doherty hat in einem aktuellen Interview ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Im Gespräch mit Toby Tarrant in der „Chris Moyles Show“ auf Radio X teilte Doherty mit, dass er derzeit orthopädische Schuhe trage, um seine Füße zu entlasten.​

In dem Radiointerview betonte Doherty, dass er sich zu seinen orthopädischen Schuhe äußere, um verletzenden Kommentaren zuvorzukommen. Er sagte: „Ich muss es gleich zu Beginn erwähnen, bevor irgendwelche Witze gemacht werden. Denn es war hart, es war verletzend, durch die Straßen Londons in diesen Schuhen zu gehen, verstehen Sie? Die Leute können so grausam sein.“

Dies folgt auf seine Ankündigung im letzten Monat, dass ihm aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme eine Amputation der Zehen droht. Doherty wurde letztes Jahr mit Typ-2-Diabetes diagnostiziert, was ihn zu der skurrilen und wohl zynisch gemeinten Aussage veranlasste, er sei „gesünder gewesen, als er Heroin nahm“.

Während eines Konzerts in München im Februar informierte er seine Fans darüber, dass Ärzte ihm geraten haben, seine Füße so weit wie möglich zu schonen, um Amputationen zu vermeiden. Bei seinem Auftritt sagte er: „Ich war heute beim Arzt und er sagte, Sie sollten Ihre Füße so oft wie möglich nicht nutzen, sonst verlieren Sie Ihre Zehen.“

Das passiert mit Pete Doherty

Schon in einem Interview mit dem „Guardian“ im Februar 2024 gab Doherty bekannt, wie es gesundheitlich um ihn steht. Er sagte: „Ich bin ein Vielfraß. Das ist kein Scherz. Bei mir wurde Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Und im Moment fehlt mir die Disziplin, den Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen.“

Erhöhte Blutzuckerwerte können im Laufe der Zeit jene Blutgefäße schädigen, welche die Nerven in den Füßen versorgen. Dies kann zu einem Verlust des Gefühls (periphere Neuropathie) führen, wodurch Verletzungen unbemerkt bleiben. Eine reduzierte Blutversorgung der Füße kann zudem die Heilung von Schnitten und Wunden erschweren, was im schlimmsten Fall zu Geschwüren, Infektionen und Amputationen führen kann.

Im November 2023 bezeichnete Pete Doherty sich selbst als „einen sehr kranken Mann“ und sagte, der Tod lauere ihm auf. Er erklärte: „[Das] Heroin und das Crack… Ich habe mich dem ergeben. Dann waren es Kokain und das Rauchen und der Alkohol, und jetzt sind es Käse und die Wurst, und der Zucker im Tee… das muss alles weg.“

Musikalische Pläne für 2025

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Doherty musikalisch aktiv. Später in diesem Sommer werden The Libertines eine Reihe von Open-Air-Konzerten in Großbritannien spielen, darunter in Londons Gunnersbury Park, Dreamland Margate und The Piece Hall in Halifax. Zudem wird Doherty am 16. Mai ein neues Soloalbum mit dem Titel FELT BETTER ALIVE veröffentlichen und eine intime Tour durch Großbritannien antreten – gefolgt von einigen Europa-Terminen. Auch in insgesamt vier deutschen Städten wird der Brite zu hören sein:

01.05. Köln, Kantine

02.05. Berlin, Festsaal Kreuzberg

03.05. Leipzig, Täubchenthal

05.05. München, Technikum

Darüber hinaus hat er vor Kurzem angedeutet, dass eine Babyshambles-Reunion für 2025 geplant sei.