„Ein Stich ins Herz“: Peter Doherty zollt Patrick Walden sein Tribut

Der frühere Babyshambles-Gitarrist Patrick Walden ist vor einigen Tagen, am 20. Juni, im Alter von 46 Jahren verstorben. Nun hat sich Peter Doherty in einem Beitrag an seinen langjährigen Freund und musikalischen Weggefährten erinnert.

Zu Beginn seiner Nachricht, einem in Schreibmaschine gedruckten Brief, erinnert sich der Frontmann der Babyshambles und der Mitbegründer der The Libertines an eine kleine Geste aus früheren Zeiten: „[Er] hat mich immer Petey genannt! Huh!?“ Und dann: „Jesus, das ist ein Stich ins Herz“, schreibt der Sänger auf Instagram. „Du hast so verdammt vielen Menschen Freude bereitet, Kumpel.“

Mit diesen Worten beginnt Doherty seine persönliche Hommage an Walden, mit dem er in der Anfangszeit der Babyshambles eng zusammenarbeitete. Gemeinsam schrieben sie unter anderem an Songs für das 2005 erschienene Debütalbum DOWN IN ALBION, das bis heute als Meilenstein des britischen Indie-Rocks gilt.

Nächte im Studio und ein Tattoo in Mexiko

In dem Brief teilt Doherty auch Erinnerungen an intensive Nächte im Studio: „Ich erinnere mich an die Nächte, in denen wir im Rooz Studio auf dem Boden geschlafen oder bis zum Morgengrauen an ‚Pipedown‘ gearbeitet haben.“

Peter Doherty schildert auch einen Moment aus Mexiko: „Ich war neulich dort, und ein Junge auf der Straße hatte ein Tattoo von dir und einem französischen Shambles-Hund auf der Brust. Am nächsten Tag ließ ich mir dann auch den Hund tätowieren. Ich wollte dich anrufen und dir das erzählen. Jetzt sag ich’s dir so, Pat, mein Freund.“

Waldens Einfluss auf Babyshambles

Patrick Walden war in den frühen Jahren fester Bestandteil der Babyshambles und prägte ihren Sound entscheidend mit. Er schrieb an mehreren Liedern der Platte DOWN IN ALBION mit, darunter die Fanlieblinge „Pipedown“, „Loyalty Song“ und die Single „Fuck Forever“, die es auf Platz 4 der britischen Charts schaffte.

Kurz nach Veröffentlichung der Platte verließ Patrick Walden jedoch die Band und wurde durch Mick Whitnall ersetzt. Trotz seines Ausstiegs kehrte er über die Jahre immer wieder für Live-Auftritte zurück. Zum Abschluss seines Posts richtet Peter Doherty noch ein letztes Wort an seinen alten Freund: „Zu wissen, dass du geliebt wurdest und fehlen wirst. An all deine Freunde und Familie – ruhe in Frieden, Pat.“

Offizielles Statement der Band

Babyshambles veröffentlichten als Band bereits am 20. Juni ein offizielles Statement zum Tod Patrick Waldens. Darin heißt es: „Wir fühlen uns sehr glücklich, ihn gekannt, geliebt und mit ihm gearbeitet zu haben. Wir bitten in dieser schweren Zeit um Respekt und Privatsphäre.“

Zuletzt hatten Peter Doherty, Bassist Drew McConnell und Schlagzeuger Adam Ficek Anfang des Jahres überraschend einen Babyshambles-Auftritt hingelegt – unter anderem mit den Songs „Albion“ und „Fuck Forever“. Das hatte Spekulationen über ein mögliches vollständiges Comeback der Band ausgelöst. Am 16. Mai diesen Jahres erschien FELT BETTER ALIVE, das fünfte Solo-Studioalbum von Peter Doherty.