Peter Doherty: Neues Album und Tour im Mai + erste Single draußen

Doherty hat eine neue Solo-LP für den 16. Mai angekündigt. Dazu geht er auch direkt auf Tour und teilt einen Vorgeschmack.

Elf neue Songs wird es von Peter Doherty zu hören geben. Am 16. Mai erscheint sein nächstes Solo-Album FELT BETTER ALIVE. Die gleichnamige Single haut der Brite jetzt bereits heraus, ebenso wie die Info: Ab Mai geht’s auch in deutschen Gefilden auf Tournee.

Was FELT BETTER ALIVE zu bieten hat

Über die neue LP bzw. deren Titel hat das Libertines-Mitglied via Pressemitteilung zu sagen: „Ich wollte das Album ‚If You Can’t Fight, Wear A Big Hat‘ nennen. Aber mein Manager hat es mir ausgeredet. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich nicht in einem opiumhaltigen Zustand bin? Ich habe so lange gebraucht, um mit den Drogen aufzuhören, weil ich lange gebraucht habe, um mich ohne sie gut zu fühlen. Es ist ein seltsamer Ausdruck, ‚Felt Better Alive‘, denn wie fühlt es sich an, tot zu sein? Aber auf eine seltsame Art und Weise glaube ich, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, tot zu sein.“

Hier die Tracklist von FELT BETTER ALIVE

Calvados

Pot Of Gold

The Day the Baron Died

Stade Océan

Out Of Tune Ballon

Felt Better Alive

Ed Belly

Poca Mahoney’s

Fingee

Prêtre De La Mer

Empty Room

Hört hier in die Single-Auskopplung rein:

Peter Doherty auf Tour im Mai

Die neuen Songs wollen sogleich live ausprobiert werden. Noch vor dem Release ist der UK-Musiker hierzulande live auf der Bühne zu sehen. Alle Konzerttermine im Überblick: