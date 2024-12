Peter Doherty stellt Reunion der Babyshambles in Aussicht

Wer dabei wäre, bleibt unklar, denn: „Es gab einige Babyshambles-Besetzungen und sie waren alle brillant.“

2025 feiern Babyshambles das 20-jährige Jubiläum ihres Albums DOWN IN ALBION. Passend dazu hat Peter Doherty in einem Interview nun eine Wiedervereinigung für die Band angeteasert.

„Wir werden wieder zusammenkommen“

„Es ist angedacht“, sagte der 45-Jährige am 20. Dezember in einem Gespräch mit „NME“. „Wir werden wieder zusammenkommen und in einen Raum mit den Instrumenten gehen und die alten Songs durchspielen, dann auf die Bühne gehen und es tun.“

Die einzige Hürde sei es noch zu klären, wer dabei sein soll und wann. Doherty dazu: „Ich denke, wir werden das einfach am Horizont behalten und uns nächstes Jahr damit beschäftigen. Bis dahin habe ich eine neue Sammlung von Songs, die ich auf meinem eigenen Label herausbringe, was ganz ordentlich ist.“

Es gäbe noch viele Fragen zu klären

Auf die Frage hin, ob er noch eine weitere Platte für die Gruppe geplant hätte, war sich Doherty unsicher. „Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich einen neuen Song geschrieben, von dem ich denke, dass er wirklich als ‚Shambles-Song‘ funktionieren würde. Wer weiß das schon? Es ist noch ein weiter Weg. Es wird im nächsten Herbst sein, also werden wir sehen.“ Weiter sagte er zu „NME“: „Die Sache mit den ‚Shambles‘ ist, dass wir so viele Songs hatten, die wir nie aufnehmen konnten. Tatsächlich gibt es einen Song namens ‚Ocean‘, der jetzt ‚Stad Ocean‘ heißt und auf dem Soloalbum ist.“

Wer wieder bei den Babyshambles mitspielen sollte, sei für den Künstler auch nicht einfach zu beantworten. „Aber ja, es war nur eine Frage, wer was macht, denn es gab einige Babyshambles-Besetzungen und sie waren alle brillant. In einer idealen Welt würden wir Pat [Walde, Gitarrist] und Mick [Whitnall, Gitarrist] dazu bringen, zu spielen, und dann vielleicht Gemma [Clarke] und Adam [Ficek] dazu bringen, etwas Schlagzeug zu spielen“, fuhr er fort im „NME“-Interview.

Adam Ficek wirkt auch nicht abgeneigt

Seit 2014 blieb es eher still um Babyshambles. Denn Dohertys zweite Band, The Libertines, hatten sich zu dieser Zeit erneut zusammengefunden, nachdem sie sich zehn Jahre zuvor aufgrund interner Differenzen getrennt hatten. Doch dann wurde der Sänger bei seiner Solo-Show im August 2024 in Northampton vom Babyshambles-Bassisten Drew McConnell und dem ehemaligen Schlagzeuger Adam Ficek begleitet. Nachdem die Band dort zusammen Lieder, wie den Libertines-Song „Don’t Look Back Into The Sun“ und Babyshambles „Albion“ performten, meldete sich Fizek nach dem Konzert mit einem Posting auf Instagram wieder.

„4 von 5 ist nicht schlecht … wartet es ab …“, schrieb er am 30. August. Dazu ein Bild von der Indie-Rock-Gruppe zu viert. Hier rochen die Fans schon eine mögliche Wiedervereinigung, wie es scheint. Denn ein Kommentar hieß: „Das nenne ich ein Wiedersehen“. Und ein anderer: „Diese Wiedervereinigung wäre besser als die von Oasis“.