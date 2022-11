Phoenix kündigen Live-Stream aus Paris an

Phoenix haben für diesen Sonntag (27. November) einen besonderen Live-Stream angekündigt: Aus dem Musée des Arts Décoratifs in Paris, dem Ort, wo die Musiker ihr neues Album ALPHA ZULU aufgenommen haben, werden sie ein Konzert übertragen. Fans können die Show am Sonntag ab 21:30 Uhr über den Twitch-Kanal von Amazon Music ansehen.

Auf Twitter postete die Band: „Wir freuen uns sehr, diesen Sonntag, den 27. November, live im Musée des Arts Décoratifs in Paris zu spielen! Das Konzert an dem kultigen Ort, an dem wir Alpha Zulu aufgenommen haben, beginnt um 21:30 Uhr in Paris (…).“

We’re very excited to play live at the Musée des Arts Décoratifs in Paris this Sunday Nov 27! This concert in the iconic place where we recorded Alpha Zulu will start at 9:30pm Paris/3:30pm NYC/12:30pm LA and will be live streamed on @AmazonMusic’s Twitch channel #madparis pic.twitter.com/I3oVC0eI6L

